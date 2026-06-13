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Sami Yusuf yeniden Türkiye'de: Bu kez Hasbi Rabbi söyleyecek

Sami Yusuf yeniden Türkiye'de: Bu kez Hasbi Rabbi söyleyecek

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
09:3413/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sami Yusuf İstanbul ve Ankara'da konser verecek.
Sami Yusuf İstanbul ve Ankara'da konser verecek.

Sami Yusuf, “Rooted/Köklü” konser serisiyle haziran ayında İstanbul ve Ankara’da dinleyicileriyle buluşacak. Geçen yıl dinleyicilerin ısrarla istediği “Hasbi Rabbi”yi bu kez repertuvarına alan sanatçının kulis tercihleri arasında yine çay ve Türk kahvesi var. Sami Yusuf konserleri için biletler Biletix, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışa sunuldu. Konserlere özel sınırlı sayıdaki “1 alana 1 bedava” bilet kampanyası bulunuyor.

Sami Yusuf, bir yıl aradan sonra “Rooted/Köklü” konser serisiyle yeniden Türkiye’ye geliyor. Sanatçı, 23 ve 24 Haziran’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 27 ve 28 Haziran’da ise Ankara ATO Congresium’da dinleyicileriyle buluşacak.

Geçtiğimiz yıl Yenikapı Festival Park’ta verdiği konseri büyük ilgi toplayan Yusuf, bu kez akustik bir atmosferle sahneye çıkacak. Konserlerde sanatçıya, kendi kurduğu dünya müziği orkestrası Fons Sophiae Collective eşlik edecek.

Uzun yıllar sonra ilk canlı Hasbi Rabbi performansı

Türkiye konserlerinin en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise repertuvar oldu. Geçen yıl dinleyicilerin ısrarla istediği ancak konser listesinde yer almayan “Hasbi Rabbi”, bu kez programda olacak. Yusuf’un, hayranlarından gelen talebi karşılıksız bırakmayarak eseri Türkiye konserlerinde seslendirecek.

Konserlerde ayrıca Türk dinleyiciler için anlamı büyük olduğu belirtilen özel bir sürpriz eserin daha repertuvara ekleneceği konuşuluyor. Detayları henüz paylaşılmayan bu parçanın, konserlerin en çok konuşulan anlarından biri olması bekleniyor.

Kulis isteğine Türk Kahvesi eklendi

Sahne hazırlıkları kadar kulis notları da dikkat çekiyor. Geçen yıl konser öncesi kulisinde yalnızca çay istemesiyle gündeme gelen Sami Yusuf’un, bu yılki talepleri arasında da yine çay ve Türk kahvesi yer aldı.

Bir alana bir bedava kampanyasını kaçırmayın

“Rooted/Köklü” konserlerinde ney, ud, balaban, bağlama ve kemane gibi enstrümanlar aynı sahnede buluşacak. Çin, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Fas, Azerbaycan ve Türkiye’den usta müzisyenlerin yer aldığı Fons Sophiae Collective, dinleyicileri İpek Yolu’nun farklı kültürleri arasında akustik bir yolculuğa çıkaracak.

Sami Yusuf konserleri için biletler Biletix, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışa sunuldu. Konserlere özel sınırlı sayıdaki “1 alana 1 bedava” bilet kampanyası bulunuyor. Biletler için


#Sami Yusuf
#Harbiye Cemil Topuzlu
#ATO Congresium
#Rooted Sami Yusuf
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