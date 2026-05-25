Bozdağ Film Platoları’nda bayrama özel “Diriliş Ateşi”

Beykoz Riva’da yaklaşık 200 dönümlük arazi üzerine kurulu Bozdağ Film Platoları, Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerine tarih, sahne sanatı ve deneyimi bir arada sunacak özel bir program hazırladı.

Plato, bayram boyunca atlı gösterilerden çocuk etkinliklerine, ok atma ve ata binme deneyimlerinden geleneksel zanaat atölyelerine kadar pek çok etkinlikle misafirlerini ağırlayacak.

Programın en dikkat çekici bölümü ise Türklerin Anadolu’ya gelişini ve bu toprakları yurt edinişini anlatan yeni gösteri “Diriliş Ateşi” olacak.

Bozkırdan Anadolu’ya uzanan hikâye

Uluslararası Nomad Koreografi ekibinden Kazak, Rus, Oset ve Türk sanatçıların yer aldığı 45 kişilik akrobat, dansçı ve stunt ekibiyle sahnelenecek gösteride özel eğitimli atlar, kurtlar, şahin ve kartal da performansın parçası olacak.

Gösterinin genel sanat yönetmenliğini, Rahim Muradov yapıyor. Muradov, gösterinin merkezinde Türk kimliğinin ve hafızasının bulunduğunu belirterek, “Gösterimiz, atalarımızın geçtiği yolu, buralara varışını ve diriliş hikâyemizi anlatıyor” dedi.

At, kurt ve kartal gibi unsurların yalnızca sahne dekoru değil, hikâyenin sembolleri olduğunu vurgulayan Muradov, “Bozkırdan gelişi ve bu coğrafyadaki serüveni seyircimize sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Atımız, kurdumuz, kartalımız gerçek”

Muradov’un gösteriyi anlatırken en güçlü vurgusu ise sahnedeki canlılık ve gerçeklik oldu. Yapay zekâ çağında insanın canlı deneyimden uzaklaştığını söyleyen Muradov, “Biz burada gerçeğiz diyoruz. Atımız, kurdumuz, kartalımız gerçek. Hatta riskimiz bile çok gerçek” diye konuştu.

Gösterinin yalnızca izlenen bir performans değil, ortak bir duygu alanı kurmayı amaçladığını belirten Muradov, seyirciye verdikleri en büyük sözün şu olduğunu söyledi: “Kim ve ne olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi hatırlatmak.”

Bayram boyunca iki seans

Bozdağ Film Platoları Turizm Koordinatörü Alper Akalpoğlu da platoların Kurban Bayramı’na yeni içeriklerle hazırlandığını belirtti. Bayram süresince her gün açık olacak platoda ziyaretçiler 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ağırlanacak. Bayram boyunca her gün 14.00 ve 18.00’de sahnelenecek “Diriliş Ateşi”, bayram sonrasında da izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Tarihi yaşayarak öğrenme imkânı

Bozdağ Film Platoları’nda ziyaretçiler yalnızca gösteri izlemekle kalmayacak; İnegöl Kalesi, Söğüt Çarşısı, Yenişehir Çarşısı, Bursa Çarşısı, Kayı Obası ve farklı dönem dekorları arasında gezerek dizilerin atmosferini yakından deneyimleyebilecek.

Plato içinde at binme, ok atma, geleneksel kıyafetlerle fotoğraf çektirme, cam atölyesi, demir dövme alanı ve Anadolu mutfağından lezzetlerin sunulduğu restoran da yer alıyor. Bozdağ Film Platoları, bayramda ziyaretçilerine yalnızca bir gezi değil; tarih, sahne, zanaat ve hafızayı bir araya getiren canlı bir deneyim sunacak.







