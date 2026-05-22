Festival Lucia’nın trajedisiyle açıldı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği Lucia di Lammermoor operasının prömiyeriyle açıldı. 10 Haziran'a kadar sürecek festivalde, yabancı konuk sanatçıların da yer aldığı 13 eser toplam 21 temsil ile sahnelenecek. Festivalin açılış temsili, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyiciden uzun süre alkış aldı.

Bir kadının kırılan ruhu

İtalyan besteci Gaetano Donizetti’nin 1835’te Napoli’deki Teatro di San Carlo’da ilk kez sahnelenen eseri, İskoç yazar Sir Walter Scott’ın 1819 tarihli The Bride of Lammermoor romanından uyarlandı. Librettosu Salvadore Cammarano’ya ait olan opera, düşman aileler arasında sıkışan Lucia’nın trajik hikâyesini merkeze alıyor.

Lucia, sevdiği adam Edgardo’ya sadıktır; ancak ailesi onu siyasi ve ekonomik çıkarlar uğruna Lord Arturo ile evlenmeye zorlar. Zoraki evlilik sözleşmesi, sahte mektuplar ve Edgardo ile yaşadığı yıkıcı yüzleşme, genç kadını operanın en çarpıcı anına taşır: delirme sahnesi. Lucia’nın iç dünyasındaki kırılma, Donizetti’nin müziğinde yalnızca anlatılmaz; adeta sese dönüşür.

Zihinsel çöküşün müzikal halüsinasyonu

Lucia di Lammermoor’u opera repertuvarında ayrı bir yere taşıyan unsur, aşk hikâyesinin karanlık atmosferi kadar başrole yüklediği büyük vokal ve dramatik güç. Eser, bel canto geleneğinin inceliğini psikolojik gerilimle birleştiriyor. Özellikle Lucia’nın “delirme sahnesi”, soprano repertuvarının en zor ve etkileyici bölümlerinden biri kabul ediliyor. Donizetti’nin bu sahnede daha önce duyulan aşk temasını yeniden kullanması, Lucia’nın zihinsel çöküşünü müzikal bir halüsinasyon gibi duyuruyor.

Hale Soner sesiyle büyüledi

Uluslararası alanda tanınan rejisör Jean-Louis Grinda tarafından sahneye konulan yapımda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov’un dönüşümlü yönetiminde yer alıyor. Koroyu Paolo Villa hazırlarken, dekor tasarımında Ferhat Karakaya, kostüm tasarımında Serdar Başbuğ, ışık tasarımında Laurent Castaingt imzası bulunuyor. Prömiyerde Lucia rolünde Hale Soner, Sir Edgardo di Ravenswood rolünde Ufuk Toker, Lord Enrico Ashton rolünde Caner Akgün, Lord Arturo Bucklaw rolünde Berk Dalkılıç, Raimondo Bidebent rolünde Burak Bilgili sahne aldı.

Gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri ise Lucia rolündeki Hale Soner oldu. Soner, karakterin kırılganlığını ve giderek derinleşen ruhsal çöküşünü hem vokal gücü hem de sahne hâkimiyetiyle taşıdı. Özellikle eserin meşhur aklını kaybetme sahnesinde Lucia’nın iç dünyasını görünür kılan yorumu, prömiyerin hafızada kalan anlarındandı.

Yarın yeniden sahnede

Festival programında 2 perde ve 135 dakika olarak yer alan Lucia di Lammermoor, yarın (23 Mayıs Cumartesi) 15.00’te AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yeniden sahnelenecek. Eser, 30 Mayıs Cumartesi 20.00’de bir kez daha izleyiciyle buluşacak.



