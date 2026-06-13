Ava Yaman magazincilerin kıskacında: Oyunculuğu değil imajı konuşuluyor

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ava Yaman, son dönemde oyunculuğundan çok hakkında yürütülen tartışmalarla gündeme geliyor. Kıyafet tercihleri, babasıyla ilişkisi, sosyal medya paylaşımları ve kameralar karşısındaki tavrı; magazin dünyasında peş peşe yorumların hedefi hâline geldi.

Özensiz mi doğal mı tartıştılar

TRT 1 ‘in sevilen dizisinin oyuncusuna yönelik ilk büyük tartışmalardan biri, 20 Mart’ta katıldığı Darülaceze iftar davetinde başladı. Genç oyuncunun kıyafeti kısa sürede “özensiz mi, doğal mı?” tartışmasına dönüştü. Kimileri Yaman’ın tarzını “salaş” bulurken, kimileri de sadeliğini samimi ve doğal olarak yorumladı.

Hayat / Kültür Sanat





Keşke konser performansını eleştirebilseydiniz

Ancak tartışmanın merkezinde yalnızca kıyafet yoktu. Ava Yaman’ın beklenen magazin kalıbına girmemesi, onun etrafındaki yorumları daha da sertleştirdi. Sezon finali kutlamasındaki kombini de benzer şekilde gündem oldu. Gösterişsiz bulunması, genç oyuncunun bir kez daha dış görünüşü üzerinden değerlendirilmesine yol açtı.

Ünlülerden ortak çağrı: Bırakın istediğini yapsın

Bazı ünlü isimler ise Ava Yaman’a destek verdi. Bestemsu Özdemir, Yaman’ın sadeliğini ve kendi olma hâlini överken; genç kızların cilalı ve taklit edilen magazin estetiği yerine Ava’nın doğal duruşunu örnek alabileceğini söyledi. Özge Ulusoy da Yaman’ın güzel şarkı söylediğini, oyunculuk yaptığını ve istediği gibi giyinebileceğini belirtti.

Ava Yaman ise 10 Nisan’da verdiği bir demeçte kendisine yöneltilen eleştirilere şu sözlerle karşılık vermişti: “Ben isterim ki oyunculuğumla sesimle ilgili yorumlar yapılsın. Özgürlük var deniliyor. Bu da benim özgürlüğüm değil mi?”

Genç oyuncunun babası Ali Reşat Yaman da tartışmaların bir başka başlığı hâline geldi. Yaman’ın babasının kızının menajerliğini üstlendiği yazıldı. Bu durum, sosyal medyada ve magazin yorumlarında “baskıcı baba” tartışmasını beraberinde getirdi.

Babası magazine çekilmesine izin vermedi

Nisan ayında katıldıkları bir iftar programında magazin muhabirlerinin Ava Yaman’a soru sormaya çalışması üzerine babası Ali Reşat Yaman’ın araya girerek “Ben olsam her türlü soruyu sorabilirsiniz. Öyle diyorsunuz ama inanın çok farklı sorularla karşılaştık” demesi de tartışmayı büyüttü.

Bu görüntülerin ardından bazı yorumcular, baba Yaman’ın kızını kontrol ettiğini öne sürdü. Ancak bu tabloya başka bir açıdan bakıldığında, Ali Reşat Yaman’ın genç yaştaki kızını tuhaf ve yıpratıcı magazin sorularından korumaya çalıştığı da görülüyor. Ava Yaman’ın kendi anlatısı da bu yorumu güçlendiriyor. Genç oyuncu, babasını bir denetleyici olarak değil; oyunculuk, müzik ve yaşam konusunda kendisine rehberlik eden bir figür olarak tarif ediyor.

Yok abi demiş yok abla demiş

Yaman’ın set arkadaşlarına “abi” ve “abla” diye hitap etmesi bile eleştiri konusu yapıldı. Oysa bu tavır, genç oyuncunun çalışma ortamını daha güvenli, ailevi ve saygılı bir yerden kurma biçimi olarak da okunabilir. Fakat magazin dünyasının beklediği romantik, cilalı ve parlatılmış genç kadın imajıyla bu duruş çelişince, Ava Yaman yine hedef hâline geldi.

Bir dönem eski sosyal medya paylaşımları da gündeme taşınan Yaman’ın bazı gönderilerini sildiği ve yeni paylaşımlar yaptığı konuşuldu. Böylece genç bir oyuncunun dijital geçmişi de linç malzemesine dönüştürüldü.

Konuşulacak tek şey var: Ses ve oyunculuk

Ava ismi Farsçada “ses, seda, melodi” anlamına geliyor. Genç oyuncunun kendisiyle ilgili tartışmalarda asıl duyulmasını istediği şey de tam olarak bu: sesi ve oyunculuğu.

Ava Yaman etrafında büyüyen tartışma, yalnızca bir genç oyuncunun magazin gündemine düşmesi değil. Aynı zamanda toplumun genç kadınlara nasıl baktığını da gösteriyor. Bir oyuncunun yeteneğini mi konuşuyoruz, yoksa onu hemen düzeltmemiz gereken bir görüntüye mi çeviriyoruz?







