Vecihi Hürkuş’un hikâyesi dijital deneyimle sahneye taşınıyor

Teknoloji ve sanat bir arada

Teknoloji ve sanat bir arada

Dijital deneyimin ardından saat 15.00’te sahnelenecek “Ben Vecihi Hürkuş” oyunu, Hürkuş’un yerli uçak üretme mücadelesini, azmini ve hayal gücünü tiyatro sahnesine taşıyacak. Teknoloji ile sanatı bir araya getiren etkinlik, gençlere yalnızca bir tiyatro deneyimi sunmayı değil; üretmenin, hayal kurmanın ve imkânsız görüleni başarmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor.