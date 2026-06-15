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Vecihi Hürkuş’un hikâyesi dijital deneyimle sahneye taşınıyor

Vecihi Hürkuş’un hikâyesi dijital deneyimle sahneye taşınıyor

17:5715/06/2026, الإثنين
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Temsil yarın 15.00'te Çemberlitaş Gençlik Merkezi'nde.
Temsil yarın 15.00'te Çemberlitaş Gençlik Merkezi'nde.

“Ben Vecihi Hürkuş” oyunu, yarın Çemberlitaş Gençlik Merkezi’nde gençleri dijital deneyim ve tiyatroyla Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş’un hikâyesiyle buluşturacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan “Ben Vecihi Hürkuş” tiyatro oyunu, 16 Haziran Salı günü (yarın) Çemberlitaş Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluşacak. Program, oyun öncesinde gerçekleştirilecek dijital deneyimle başlayacak.

Saat 14.00’te MoveVerse uygulamasıyla düzenlenecek interaktif deneyimde gençler, duvara yansıtılan görüntüleri beden hareketleriyle yönlendirerek Türkiye’nin havacılık öncülerinden Vecihi Hürkuş’un ilk uçağını adım adım inşa edecek. Deneyimde uçak, zamanın halkaları arasından geçerek Türk havacılığının gelişim serüvenini gösterecek ve 2026 yılına gelindiğinde Türkiye’nin milli savaş uçağı KAAN’a dönüşecek.

Teknoloji ve sanat bir arada

Dijital deneyimin ardından saat 15.00’te sahnelenecek “Ben Vecihi Hürkuş” oyunu, Hürkuş’un yerli uçak üretme mücadelesini, azmini ve hayal gücünü tiyatro sahnesine taşıyacak. Teknoloji ile sanatı bir araya getiren etkinlik, gençlere yalnızca bir tiyatro deneyimi sunmayı değil; üretmenin, hayal kurmanın ve imkânsız görüleni başarmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor.




#Ben Vecihi Hürkuş
#Ben Vecihi Hürkuş oyunu
#Çemberlitaş Gençlik Merkezi
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