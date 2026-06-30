MİT Başkanı Kalın'dan 'Gazze' mesaisi: Mısırlı mevkidaşı ve Hamas heyetiyle bir araya geldi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile dün görüştü.

Gazze’de İsrail’in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamanın gidişatının değerlendirildiği görüşmede, ihlallerin önlenmesinde, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine devam edilmesi konusunda mutabık kalındı.





"Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Kalın, görüşmede Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede, Libya’nın doğusu ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesi ve Somali’de yaşanan gelişmeler de ele alındı.

Görüşmede Sudan Silahlı Kuvvetler ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden çatışmalar da konuşuldu.

Hamas heyetiyle bir araya geldi

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın NATO Zirvesi öncesi de Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya ve Hamas liderlerinden Muhammed Hasan ile bir araya geldiği aktarıldı.



