Komşunun kabusu gerçek oluyor: Türkiye'nin attığı adım Yunanistan'da bomba etkisi yaptı

’da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik yakınlaşmanın Atina’da dikkatle izlendiğini ve endişe oluşturduğunu yazdı.

’da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik yakınlaşmanın Atina’da dikkatle izlendiğini ve endişe oluşturduğunu yazdı.

Kathimerini, son 12 ayda yaşanan gelişmelerin Atina ile Kahire arasındaki güven ilişkisini zayıflattığını ve Libya başlığı üzerinden diplomatik gerilimin arttığını yazdı.

Haberde ayrıca, Mısır’ın Türkiye ile yakınlaşmasında İsrail faktörünün de etkili olduğu değerlendirmesine yer verildi. Öte yandan Konya’da Türkiye ile Mısır arasında yürütülen askeri tatbikatlara da dikkat çekildi.