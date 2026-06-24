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Komşunun kabusu gerçek oluyor: Türkiye'nin attığı adım Yunanistan'da bomba etkisi yaptı

Komşunun kabusu gerçek oluyor: Türkiye'nin attığı adım Yunanistan'da bomba etkisi yaptı

15:2424/06/2026, Çarşamba
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Türkiye Doğu Akdeniz'de oyunun kurallarını yeniden yazıyor.
Türkiye Doğu Akdeniz'de oyunun kurallarını yeniden yazıyor.

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Mısır arasında son dönemde hız kazanan diplomatik temaslar İsrail ile ittifak halinde olan Yunanistan’da yakından takip ediliyor. Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde, Ankara-Kahire yakınlaşmasının bölgedeki siyasi ve stratejik dengeleri etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Yunanistan
’da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik yakınlaşmanın Atina’da dikkatle izlendiğini ve endişe oluşturduğunu yazdı.

'Kahire-Ankara flörtü' söylemi


'Kahire-Ankara flörtünden duyulan endişe: Atina’nın tavrı' başlıklı haberde, Kahire’de Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve Mısır arasında gerçekleştirilen dörtlü görüşmeden Yunanistan’ın bilgilendirilmediği aktarıldı.


Haberde, Atina’nın son dönemde özellikle Libya dosyasına odaklandığı belirtilirken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın Bingazi ziyareti üzerinden Türkiye’nin Libya’nın doğusunda Hafter ailesine yakınlaşma iddialarına dikkat çekildi.


Atina-Kahire hattında güven sorunu


Kathimerini, son 12 ayda yaşanan gelişmelerin Atina ile Kahire arasındaki güven ilişkisini zayıflattığını ve Libya başlığı üzerinden diplomatik gerilimin arttığını yazdı.


Haberde ayrıca, Mısır’ın Türkiye ile yakınlaşmasında İsrail faktörünün de etkili olduğu değerlendirmesine yer verildi. Öte yandan Konya’da Türkiye ile Mısır arasında yürütülen askeri tatbikatlara da dikkat çekildi.


Haberde, “Ancak askeri tatbikatlar en azından Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerindeki yakınlaşma kadar endişe verici olarak değerlendirilmiyor.” ifadesi kullanıldı.


Kahire’de kritik Libya zirvesi


21 Haziran’da Kahire’de düzenlenen toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar bir araya gelmişti.


Fidan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve ABD’nin Libya konusunda önemli temaslarda bulunduğunu belirterek Kahire’de yoğun diplomatik trafiğin yaşandığını ifade etmişti.




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