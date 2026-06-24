İsrail askerleri mezarlıklara buldozerle girdi: Onlarca cenaze birbirine karıştı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü katliamlarda sınır tanımamaya devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri ve okulları harabeye çeviren işgal güçleri, bu kez sivillerin ebedi istirahatgâhlarını hedef aldı. Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mezarlığı'na ağır iş makineleri ve buldozerlerle giren İsrail ordusu, mezarları tahrip ederek insanlık dışı bir tabloya imza attı. İşgalcilerin yıkımı nedeniyle topraktan çıkan onlarca cenaze birbirine karışırken, bölgedeki ağır tahribat Filistinlilerin acısına acı kattı.
Gazze şehrinin kuzeyinde İsrail ordusunun iş makineleriyle dağıttığı Şeyh Rıdvan Mezarlığı’nda onlarca cenaze birbirine karıştı. Mezarlıkta arama yapan Filistin Sivil Savunma ekipleri, onlarca insana ait kalıntıları çıkardı. Kalıntılar, yeniden defnedilmeleri için ilgili kurumlara teslim edilecek.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yalnızca yaşam alanlarında değil, mezarlıklarda da ağır tahribata yol açtı. Gazze Sivil Savunma Halkla İlişkiler ve Medya Direktörü Abdullah el-Majdalawi yaptığı açıklamada, Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mezarlığı’nın İsrail güçleri tarafından saldırılar sırasında buldozerlerle tahrip edildiğini bildirdi. El-Majdalawi, onlarca kişiye ait kalıntıları çıkarmak için yürütülen çalışmaların son derece zor şartlar altında gerçekleştirildiğini belirtti.
Sivil Savunma ekiplerinin elindeki kaynakların ciddi ölçüde yetersiz olmasına rağmen arama ve çıkarma çalışmalarının hala sürdüğünü belirten el-Majdalawi, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği yıkım nedeniyle farklı mezarlardaki kalıntıların birbirine karıştığını söyledi. Direktör, "Mezarlığa gelen aile üyeleri bile mezarların geniş çaplı tahrip edilmesi ve yerlerinin bozulması nedeniyle yakınlarının kalıntılarını teşhis etmekte büyük zorluk yaşıyor. Mezarlıktan çıkarılabilecek nihai cenaze sayısı, alana verilen büyük çaplı tahribat nedeniyle hala bilinmiyor" dedi. Abdullah el-Majdalawi, çıkarılan kalıntıların uygun şekilde yeniden defnedilmeleri için ilgili kurumlara teslim edildiğini bildirdi.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’nde başlattığı saldırılarda bugüne kadar toplam 73 bin 39 kişi hayatını kaybederken, 173 bin 388 kişi yaralandı.