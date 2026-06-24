İsrail askerleri mezarlıklara buldozerle girdi: Onlarca cenaze birbirine karıştı

Gazze şehrinin kuzeyinde İsrail ordusunun iş makineleriyle dağıttığı Şeyh Rıdvan Mezarlığı’nda onlarca cenaze birbirine karıştı. Mezarlıkta arama yapan Filistin Sivil Savunma ekipleri, onlarca insana ait kalıntıları çıkardı. Kalıntılar, yeniden defnedilmeleri için ilgili kurumlara teslim edilecek.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yalnızca yaşam alanlarında değil, mezarlıklarda da ağır tahribata yol açtı. Gazze Sivil Savunma Halkla İlişkiler ve Medya Direktörü Abdullah el-Majdalawi yaptığı açıklamada, Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mezarlığı’nın İsrail güçleri tarafından saldırılar sırasında buldozerlerle tahrip edildiğini bildirdi. El-Majdalawi, onlarca kişiye ait kalıntıları çıkarmak için yürütülen çalışmaların son derece zor şartlar altında gerçekleştirildiğini belirtti.

Sivil Savunma ekiplerinin elindeki kaynakların ciddi ölçüde yetersiz olmasına rağmen arama ve çıkarma çalışmalarının hala sürdüğünü belirten el-Majdalawi, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği yıkım nedeniyle farklı mezarlardaki kalıntıların birbirine karıştığını söyledi. Direktör, "Mezarlığa gelen aile üyeleri bile mezarların geniş çaplı tahrip edilmesi ve yerlerinin bozulması nedeniyle yakınlarının kalıntılarını teşhis etmekte büyük zorluk yaşıyor. Mezarlıktan çıkarılabilecek nihai cenaze sayısı, alana verilen büyük çaplı tahribat nedeniyle hala bilinmiyor" dedi. Abdullah el-Majdalawi, çıkarılan kalıntıların uygun şekilde yeniden defnedilmeleri için ilgili kurumlara teslim edildiğini bildirdi.