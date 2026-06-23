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MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi

MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi

11:1023/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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MİT Başkanı İbrahim Kalın - Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hafter
MİT Başkanı İbrahim Kalın - Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hafter

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hafter ile Libya'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya'da askeri güçlerin tek otorite altında birleşmesi ve barış konuları ele alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hafter ile Libya Bingazi'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya’daki barış ortamının devamı ile Libya’nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı.

Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede, çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi.


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