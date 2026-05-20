İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun tümüne müdahale edip aktivistleri alıkoydu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntüler tüm dünyada infiale neden oldu.

İsrail, Türk aktivisti bacağından yaraladı

İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerden Mecid Bağçivan, İsrail askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu bacağından yaralandı.

Aşdod’ta tedavi merkezine götürülse de İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti.

Türkiye'den tepki: Lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına şiddet uygulaması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişimin yapıldığı belirtildi.

En kısa zamanda sonuç alınması için çabaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz. İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir."











