Avrupa ülkeleri Sumud aktivistlerine işkence sonrası İsrail'den izahat isterken Almanya X paylaşımıyla yetindi

İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele iddiaları Avrupa’da diplomatik krize dönüştü. İtalya, Fransa, Belçika, İspanya, Hollanda ve Avusturya, İsrail’in uygulamalarına sert tepki gösterirken, birçok ülke İsrailli diplomatları dışişleri bakanlıklarına çağırdı.

Giorgia Meloni, İsrail’in aktivistlere yönelik muamelesi nedeniyle özür talep edeceklerini ve İsrail Büyükelçisi’ni izahat vermek üzere çağıracaklarını açıkladı.

Jean-Noel Barrot ise Fransa’nın, kötü muamele iddiaları nedeniyle İsrail’in Paris Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da benzer şekilde İsrail’in Brüksel Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrıldığını bildirirken, İspanya hükümeti aktivistlere yönelik tutumu “canavarca” olarak nitelendirerek İsrail’in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich’ten açıklama istedi.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, İsrail’in aktivistlere yönelik davranışlarının “insanlık dışı” ve “kabul edilemez” boyutlara ulaştığını ifade ederek büyükelçinin çağrılacağını açıkladı. Avusturya ise İsrail’in Viyana Büyükelçisi’ne tepkilerini resmi kanallardan ilettiğini duyurdu.