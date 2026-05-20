İspanya Ben-Gvir'i istenmeyen adam ilan etti: AB topraklarına girişi yasaklansın

22:0720/05/2026, Çarşamba
İspanya Başbakanı Sanchez, İsrailli bakan Ben Gvir'in AB topraklarına girişine yasak getirilmesini istedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sumud aktivistlerine işkence edilmesinden dolayı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Avrupa Birliği (AB) ülkeleri topraklarına seyahatinin yasaklanmasını istedi.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yaptı.

Tüm dünyadan tepki çeken, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail hükümeti ve ordusu tarafından aşağılandığı görüntülere atıfta bulunan Sanchez,
"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in, Gazze'yi destekleyen uluslararası filonun üyelerini aşağıladığı görüntüler kabul edilemez. Vatandaşlarımıza kötü muamele eden hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğiz.
" ifadelerini kullandı.

"Yaptırımları AB düzeyine çıkarmaya çalışacağız"

Sanchez, İspanya hükümetinin Eylül 2025'te yürürlüğe koyduğu, İsrailli bakan Gvir'in İspanya ulusal topraklarına giriş yasağı getirilmesini hatırlatarak,
"Şimdi, Brüksel'i bu yaptırımları acilen Avrupa düzeyine çıkarmaya çağıracağız."
açıklamasında bulundu.

İspanya skandal sonrası izahat istemişti

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de bugün yaptığı açıklamada, "Almanya Şansölyeliğinden ayrılırken, Küresel Sumud Filosu üyelerinin, bir İsrail bakanı ve polisi tarafından haksız ve aşağılayıcı bir şekilde muamele gördüğünü gösteren korkunç, insanlık dışı ve utanç verici bir video gördüm. Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum." demişti.

Albares, konuya ilişkin en sert tepkiyi vermek için İsrail'in İspanya'daki en üst düzey diplomatı olan Madrid Maslahatgüzarı Dana Elrich'in Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını duyurmuştu.



