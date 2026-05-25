Trump: İran ile ya büyük bir anlaşma olacak ya da hiç olmayacak

13:2425/05/2026, Pazartesi
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'la müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "İran’la yapılacak anlaşma ya büyük ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"İran’la yapılacak anlaşma ya büyük ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Bu anlaşma, başarısız Obama yönetimi tarafından müzakere edilen ve İran’a nükleer silaha giden doğrudan ve açık bir yol sağlayan felaketin tam tersi olacak. Hayır, ben böyle anlaşmalar yapmam!
İran’la yapmaya çalıştığım olası anlaşma hakkında hiçbir şey bilmeyen tüm Demokratlarla dalga geçiyorum; henüz müzakere bile edilmemiş konular hakkında konuşuyorlar.
Bunlar sürekli kötü politikaları ve daha da kötü adayları destekliyor ama benim elde ettiğim her muhteşem başarıyı da durmadan eleştiriyorlar."


