Vizesi reddedilen Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi

Öğrenci, kurumun ücret iadesini geciktirdiği iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, Anayasa’nın 42’nci maddesi uyarınca eğitim hizmetinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülen asli bir ödev olduğu, özel öğretim kurumlarının yürüttüğü faaliyetlerin ise idare hukuku doktrininde 'Fonksiyonel Kamu Hizmeti' olarak tanımlandığı tespitini yaptı. Hizmeti sunan özne özel hukuk tüzel kişisi olsa dahi, sunulan hizmetin kamusal mahiyeti gereği bu kurumların birer idari eklenti gibi işlev gördüğü belirtildi.