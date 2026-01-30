Schengen vizesinde sistem değişiyor: AB komisyonundan 'Türkiye' yanıtı

Bu ayrıcalık elbette beraberinde sorumlulukları da getirir. Stratejimizde bu sorumlulukları da daha net hale getiriyoruz. Örneğin, üçüncü ülkelerin vize muafiyeti alabilmeleri için objektif kriterleri karşılamaları gerekecek. Vize reddi oranlarının düşük, geri dönüş oranlarının ise yüksek olması gerekecek.