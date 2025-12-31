Türkiye'den Çin'e turistik vize muafiyeti

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Türkiye, 2 Ocak’tan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik vize muafiyeti sağlayacak.
31 Aralık 2025'te yayınlanan Resmi Gazete'nin beşinci mükerrer sayısında yer alan karara göre, Çin Halk Cumhuriyeti’nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak.
Her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süresini kapsayan uygulama, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında alındı. Yeni düzenlemenin, Türkiye ile Çin arasındaki turizm ve seyahat trafiğine katkı sağlaması bekleniyor.