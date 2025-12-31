2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Özel bütçeli idarelerin gelirleri, 145 milyar 96 milyon 263 bin lirası öz gelir, 1 trilyon 499 milyar 24 milyon 964 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 1 trilyon 644 milyar 121 milyon 227 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri, 84 milyar 171 milyon 212 bin lirası öz gelir, 2 milyar 968 milyon 761 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 87 milyar 139 milyon 973 bin lira olarak hesaplandı.