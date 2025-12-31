Yeni Şafak
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

11:3431/12/2025, Çarşamba
AA
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmek üzere, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 18 trilyon 801 milyar 514 milyon 833 bin lira, özel bütçeli idarelere 1 trilyon 637 milyar 331 milyon 680 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 87 milyar 139 milyon 973 bin lira ödenek verildi.

Genel bütçenin gelirleri 16 trilyon 82 milyar 32 milyon 487 bin lira olarak öngörüldü.

Özel bütçeli idarelerin gelirleri, 145 milyar 96 milyon 263 bin lirası öz gelir, 1 trilyon 499 milyar 24 milyon 964 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 1 trilyon 644 milyar 121 milyon 227 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri, 84 milyar 171 milyon 212 bin lirası öz gelir, 2 milyar 968 milyon 761 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 87 milyar 139 milyon 973 bin lira olarak hesaplandı.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 226 milyon 500 bin lira olarak öngörüldü.

Öte yandan, 2024 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.




#2024 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu
#2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
#Resmi Gazete
