İkinci el otomobilin güvenli limanları belli oldu: İşte 2025’te değerini koruyan 10 model

2025 yılı sona ererken otomobil piyasasının "en sağlam" karnesi açıklandı. Binlerce model arasında bazı araçlar var ki, değer kaybı yaşamak bir yana neredeyse altın gibi prim yapıyor. Satarken sahibini üzmeyen, ikinci elin en güvenli limanı olan o 10 model belli oldu. Zirvedeki ismin değer kaybı oranı ise piyasa normallerinin çok altında... İşte 2025’in en akıllı yatırımı olan otomobiller...

1 /11 Otomobil alırken herkesin korkusu olan "değer kaybı" bu listedeki araçlar için geçerli değil. Quartz verilerine göre 2025 yılında ikinci el piyasasında en az değer kaybeden modeller sıralandı. Listede elektrikli devriminin ayak sesleri duyulurken, zirveye oturan model dayanıklılığıyla şaşırttı. Peki sizin aracınız bu listede mi? İşte satarken zarar ettirmeyen o 10 model...

2 /11 İşte 2025 verilerine göre ikinci elde en az değer kaybeden 10 otomobil modeli:

10. Chevrolet Blazer EV ABD’li üreticinin elektrikli SUV hamlesi olan Blazer EV, ikinci el piyasasında tutunmayı başardı.

Değer Kaybı: %21,22

3 /11 9. Chevrolet Equinox EV Elektrikli dönüşümün bir diğer temsilcisi Equinox, listeye 9. sıradan giriş yaptı. Değer Kaybı: %19,37

4 /11 8. Chevrolet Silverado EV Listenin "dev" üyelerinden Silverado'nun elektrikli versiyonu, değerini koruma konusunda başarılı bir grafik çizdi. Değer Kaybı: %18,74

5 /11 7. Toyota Corolla Türkiye yollarının en popüler sedanı, ikinci eldeki gücünü 2025’te de kanıtladı. Hem sıfır hem de ikinci el pazarında yüksek likiditeye sahip olan Corolla, yatırımcısını üzmedi. Değer Kaybı: %18,16

6 /11 6. Chevrolet Equinox Modelin benzinli versiyonu, elektrikli kardeşinden biraz daha iyi bir performans sergileyerek 6. sırada yer aldı. Değer Kaybı: %17,80

7 /11 5. Kia Sportage Türkiye’de SUV segmentinin en çok satan modellerinden biri olan Kia Sportage, şık tasarımı ve donanımıyla ikinci elde de değerini korudu. Değer Kaybı: %16,02

8 /11 4. Hyundai Kona Electric Kompakt SUV sınıfının iddialı oyuncusu Hyundai Kona’nın elektrikli versiyonu, verimliliği ve ikinci el talebiyle dikkat çekti. Değer Kaybı: %14,43

9 /11 3. BMW 3 Serisi Premium sedan segmentinin tartışmasız liderlerinden BMW 3 Serisi, yüksek marka imajı ve kalitesiyle değer kaybını minimumda tutmayı başardı. Değer Kaybı: %14,11

10 /11 2. Chevrolet Silverado ABD pazarının vazgeçilmezi olan bu dev pick-up, içten yanmalı motoruyla elektrikli versiyonundan daha iyi bir ikinci el performansı gösterdi. Değer Kaybı: %13,31