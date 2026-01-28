Yeni Şafak
Vize başvurusunda yeni şart: Sosyal medya hesapları herkese açık olacak

Vize başvurusunda yeni şart: Sosyal medya hesapları herkese açık olacak

15:1228/01/2026, Çarşamba
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden kritik vize kararı: Hesaplar herkese açılacak
ABD Ankara Büyükelçiliği’nden kritik vize kararı: Hesaplar herkese açılacak

ABD’ye seyahat, eğitim veya çalışma amacıyla gitmeyi planlayan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren kritik bir değişiklik duyuruldu. Vize başvuru süreçlerindeki güvenlik prosedürlerini yeniden şekillendiren ABD Ankara Büyükelçiliği, başvuru sahiplerinin dijital dünyadaki varlıklarını mercek altına alacak yeni bir zorunluluk getirdi. Açıklamaya göre; 15 Aralık 2025 itibarıyla başlayan yeni dönemde, vize başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarındaki "gizlilik" kalkanını kaldırmaları istenecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği, vize başvuru süreçlerini doğrudan etkileyecek önemli bir güncellemeye imza attı. Büyükelçilik tarafından yapılan son duyurusuna göre, belirli vize türlerine başvuran adayların sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını kaldırmaları zorunlu hale getirildi.


SOSYAL MEDYA HESAPLARI ERİŞİME AÇIK OLACAK

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya kanalları üzerinden paylaştığı ve 15 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, güvenlik soruşturmalarının kapsamını genişletiyor. Başvuru sahiplerinin kimlik doğrulama süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen karar, özellikle öğrenci ve çalışma vizelerini kapsıyor.


Büyükelçilikten yapılan açıklamada, söz konusu şartın detayları şu ifadelerle aktarıldı:

"15 Aralık 2025 tarihinden itibaren ABD kanunları uyarınca F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir."


15 BİN DOLARLIK TEMİNAT UYGULAMASI

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı ülkelerden ABD'ye yapılan vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getiriyor. Bugün yayımlanması beklenen yasal düzenlemeyle bakanlık, iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru sahiplerini hedef alan uygulamayla bu kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar ‘teminat’ yatırmalarını isteyecek.

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi. Uygulamanın hangi ülkelerden yapılan başvuruları nasıl etkileyeceği bugün açıklanacak düzenlemede kamuoyuyla paylaşılacak


