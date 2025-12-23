Vizesiz gidilecek ülkeler listesi güncellendi: O ülke imzayı attı, Türk vatandaşlarına 'onay' şartı bitti

Tatil planı yapanlara peş peşe müjdeli haberler geldi! Vizesiz gidilebilen ülkeler listesine Körfez'in incisi Umman da eklendi. Türk vatandaşları artık Umman'a vize stresi yaşamadan, sadece pasaportlarıyla giriş yapabilecek. Umman'ın yanı sıra, kapılarını bir süredir kapalı tutan Karadağ'dan da geçtiğimiz gün sürpriz bir "vizesiz geçiş" kararı çıkmıştı. Peki, vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte yeni seyahat rotanız için bilmeniz gerekenler...

1 /9 Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerini kolaylaştıracak iki kritik gelişme aynı anda yaşandı. Körfez ülkeleriyle gelişen ilişkiler kapsamında Umman ile varılan mutabakat hayata geçirilirken, Balkanların gözde rotası Karadağ'da yaşanan vize krizi çözüme kavuştu.

2 /9 UMMAN İLE VİZESİZ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile yapılan anlaşmanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. "Karşılıklılık esasına" dayanan yeni düzenlemeye göre, umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları, Umman'a yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutulacak.



3 /9 Benzer şekilde Umman vatandaşları da Türkiye'ye girişlerinde turist vizesi alma zorunluluğundan kurtulacak. Tanınan bu hak, her iki ülke vatandaşları için 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçerli olacak.

4 /9 KARADAĞ'DAN "VİZESİZ GİRİŞ"E YEŞİL IŞIK

Son dönemde Türk vatandaşlarına yönelik denetimleri sıkılaştıran ve vize uygulaması getirdiği konuşulan Karadağ'dan da olumlu haber geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, uygulamadan geri adım atıldı.

5 /9 Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada "Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi" bilgisi paylaşıldı.

6 /9 LİSTE GENİŞLİYOR: İŞTE VİZE İSTEMEYEN DİĞER ROTALAR

Umman ve Karadağ gelişmeleriyle birlikte Türk pasaportuyla kolayca seyahat edilebilen ülkeler listesi yeniden gündeme geldi.

7 /9 Asya'dan Güney Amerika'ya kadar pek çok ülke, Türk vatandaşlarına ya tamamen vizesiz ya da kapıda/elektronik onayla (KETA vb.) kapılarını açıyor.

8 /9 Türk gezginlerin en sık tercih ettiği ve vize muafiyeti sağlayan bölgeler şunlar:

Balkanlar ve Yakın Coğrafya: Bosna-Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Azerbaycan, Gürcistan ve KKTC. Asya ve Uzak Doğu: Japonya (90 gün), Güney Kore (KETA izniyle), Katar, Endonezya, Filipinler, Hong Kong.