Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇ SORGULAMA 2026! Aksaray TOKİ konut kura sonuçları asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?

TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇ SORGULAMA 2026! Aksaray TOKİ konut kura sonuçları asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?

11:5230/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Aksaray’da TOKİ heyecanı bugün yaşanıyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kentte inşa edilecek 2.353 konutun hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belli oldu. Binlerce başvuru sahibi sonuçları canlı yayından takip etti.

TOKİ tarafından Aksaray’da hayata geçirilecek 2.353 sosyal konut için kura günü geldi. Hak sahipliğinin belirleneceği çekiliş, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter gözetiminde yapılacak ve TOKİ’nin resmî kanallarından canlı yayınlanacak.

TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. 29 Ocak’ta Niğde TOKİ kura çekilişinin tamamlanmasının ardından gözler bugün yapılacak çekilişlere çevrildi. 30 Ocak Cuma günü Aksaray, Ordu ve Karabük’te binlerce konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

TOKİ Aksaray kapsamında yapılacak 2 bin 353 konutun kura çekilişi, 30 Ocak Cuma günü Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 11.00’de başlayacak.

TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI

#toki
#Aksaray
#TOKİ Aksaray konut kurası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Sonuç Sorgulama Ekranı