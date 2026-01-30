TOKİ ORDU kura sonuçları sorgulama ekranı AKTİF 2026! TOKİ ORDU kura sonucu asıl ve yedek adaylar isim listesi açıklandı mı? toki.gov.tr

TOKİ Ordu kura sonuçları, 2026 yılı sosyal konut takviminin ilerlemesiyle birlikte vatandaşların yakın takibine girdi. Ocak ayı itibarıyla hız kazanan kura sürecinde, Türkiye genelinde birçok ilde hak sahipleri belirlenirken gözler Ordu etabına çevrildi.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen TOKİ kura çekimleri, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla aralıksız sürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 20’den fazla ilde kura tamamlanırken, Ordu için beklenen kura süreci de gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
TOKİ ORDU 3 BİN 334 KONUT DAĞILIMI
Merkez'de 1500 konut, Aybastı'da 76 konut, Çamaş'ta 39 konut, Çatalpınar'da 77 konut, Çaybaşı'da 31 konut, Fatsa'da 750 konut, Gölköy'de 100 konut, Gülyalı'da 50 konut, Gürgentepe'de 52 konut, Kabadüz'de 79 konut, Korgan'da 80 konut ve son olarak Ünye'de 500 konut inşa edilecek.
ORDU TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Ordu 3 bin 334 konut kura çekimi 30 Ocak Cuma saat 11:00'de başlayacak. Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.