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Adana'da oto galericiler sitesine kurşun yağmuru: Çok sayıda araç zarar gördü

Adana'da oto galericiler sitesine kurşun yağmuru: Çok sayıda araç zarar gördü

18:3623/06/2026, Salı
DHA
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Adana'da başında kask bulunan motosikletli saldırgan, Oto Galericiler Sitesindeki bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Kurşunlar iş yerine ve park halindeSaldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Haziran’da saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi. Başında kask bulunan motosikletli şüpheli, bir iş yerine ve önünde park halindeki otomobillere tabancayla ateş açtı. 

Silahtan çıkan kurşunlar otomobillere ve iş yerine isabet etti. Şüpheli silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. 

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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