İstanbul’da DEAŞ’a para aktaran 8 şüpheli yakalandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilerin para transfer işlemlerine insani yardım izlenimi verdiği ancak bir çoğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşuna kaydının bulunmadığı belirlendi.