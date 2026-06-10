Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa merkezli 21 ilde DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 21 ilde DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

15:3310/06/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Bu kapsamda, Şanlıurfa, İstanbul, Ağrı, Van, Kocaeli, İzmir, Bursa, Aksaray, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Osmaniye, Hatay, Konya, Malatya, Kırşehir, Balıkesir, Mardin, Adana ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, Şanlıurfa, İstanbul, Ağrı, Van, Kocaeli, İzmir, Bursa, Aksaray, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Osmaniye, Hatay, Konya, Malatya, Kırşehir, Balıkesir, Mardin, Adana ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ’a finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ’a finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde, 48 şüphelinin hesaplarında toplam 108 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Bu kapsamda, Şanlıurfa, İstanbul, Ağrı, Van, Kocaeli, İzmir, Bursa, Aksaray, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Osmaniye, Hatay, Konya, Malatya, Kırşehir, Balıkesir, Mardin, Adana ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 97 dijital materyal, 11 yasaklı yayın, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 1900 avro, tüfek ve 50 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


#Şanlıurfa
#DEAŞ
#İstanbul
#Ağrı
#Van
#Kocaeli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? Kaç saat sürecek?