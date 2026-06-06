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39 ilde aynı anda dev operasyon: 361 şüpheli yakalandı

39 ilde aynı anda dev operasyon: 361 şüpheli yakalandı

11:576/06/2026, Cumartesi
AA
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39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı.
39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, 39 ilde düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ile finansal varlıklar ele geçirildi.

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06 Haziran, Cumartesi
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde;
İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 ilde operasyon düzenlendi.
Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova, Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 361 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ile finansal varlıklar ele geçirildi.

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