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Ankara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 2 tutuklama

Ankara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 2 tutuklama

15:4012/06/2026, Cuma
DHA
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Ankara
Ankara

Ankara'da 'siber dolandırıcılık' suçundan haklarında 68 yıl 6 ay ile 43 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturdu.

Siber dolandırıcılık dosyalarından hakkında 48 arama kaydı ve 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile hakkında 22 ayrı aranma kaydı ile 43 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç.K.'nın belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerin katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları adreste kaçma düzeneği oluşturdukları belirlendi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.





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