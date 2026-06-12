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Elazığ’da 7 milyon liralık dev vurgun: 4 hırsız tutuklandı

Elazığ’da 7 milyon liralık dev vurgun: 4 hırsız tutuklandı

16:0412/06/2026, Cuma
IHA
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Elazığ
Elazığ

Elazığ'da bir evden 7 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 4 hırsızlık şüphelisi, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.

Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette 31 Mayıs tarihinde meydana gelen dev hırsızlık olayı sonrası Elazığ emniyeti alarm durumuna geçti. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent tarihinin en büyük ev hırsızlıklarından birini aydınlatmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yüzlerce saatlik kamera görüntüsü incelendi

Olay yeri ve çevresindeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına alan hırsızlık büro amirliği dedektifleri, yüzlerce saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Şüphelilerin kaçış güzergahlarını ve eşkallerini belirleyen ekipler, yürüttükleri fiziki ve teknik takip neticesinde 4 zanlının kimlik bilgilerine ve gizlendikleri hücre evlerine ulaştı.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, hırsızlık şebekesi üyesi 4 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların gizlendikleri yerlerde yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyalarına yönelik incelemeler derinleştirildi.

4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğündeki yasal işlemleri ve sorguları tamamlanan 4 zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi. "Nitelikli Hırsızlık" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Elazığ Emniyeti, halkın mal ve can güvenliğini tehdit eden suç odaklarına karşı mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi.




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