Öte yandan projede görev yapacak şoförün de kadın olduğunu belirten Başkan Özdemir, kadın istihdamına verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. Özdemir; "Kadının olduğu her yerde bir incelik ve güzellik olduğuna inanıyoruz. Bundan sonraki projelerimizde de kadın istihdamını ön planda tutmaya devam edeceğiz. Kadın kooperatiflerimizi desteklemeyi ve kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.



