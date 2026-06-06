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Niğde’de sel felaketi: Bir anda geldi ortalığı savaş alanına çevirdi, sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Niğde’de sel felaketi: Bir anda geldi ortalığı savaş alanına çevirdi, sele kapılan kadın hayatını kaybetti

20:246/06/2026, Cumartesi
DHA
IHA
AA
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Niğde’de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde suya kapılan bir kadın hayatını kaybetti, altı kişi hastanede tedavi altına alındı. Sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında üç araç sele kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan yağış sele dönüştü. Selin ardından bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

19 HG 505 plakalı araca ulaşmaya çalışan Sabiha D. (41), Fatma T. (63) ve Yusufcan D. (11) sel sularına kapıldı. Ayrıca 34 DFD 145 plakalı araç içerisinde mahsur kalan Rıfat T., Semra T. (37) Fatma Nehir T. (9) ve Tuana T. (17) yaralandı. 

Bölgeye sevk edilen ekiplerce sel sularından çıkarılan 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Sabiha D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Niğde'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan sel sularına 3 araç kapıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Niğde Valisi Nedim Akmeşe de bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.


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