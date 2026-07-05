Taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Doğancı köyü mevkisinde meydana geldi. Baki Ergin yönetimindeki 14 T 0098 plakalı taksi ile karşı yönden gelen Kazım Ataş idaresindeki 14 ACB 184 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.