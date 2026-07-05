İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçe birden etkilenecek saatlerce sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçesinde yaşanacak planlı elektrik kesintileri konusunda vatandaşları uyardı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları gibi çeşitli bölgesel çalışmalar nedeniyle megakentin önemli bir bölümünde yarın (6 Temmuz 2026) belirlenen saat aralıklarında durdurulacak. BEDAŞ'ın "Planlı Çalışmalar" ekranından paylaşılan bilgiler doğrultusunda söz konusu kesintilerin bazı mahallelerde yaklaşık 8-9 saate kadar sürmesi öngörülüyor. İşte ilçe ilçe detaylar.
BEDAŞ tarafından yayımlanan güncel listeye göre yarın İstanbul'un büyük bir bölümünde elektrik kesintileri etkili olacak. Yapılan resmi bildirime göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi gibi birçok ilçede bazı mahalleler bu planlı çalışmalardan etkilenecek. İşte BEDAŞ'ın resmi sitesi üzerinden duyurduğu kesinti takvimi
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2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah RÜZGARLI, YANIK, İZCİ sk / DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, GEZGİN, NAZIR, REİS, RÜZGARLI, SAVAŞÇI, SAİT FAİK, TEL, ZAFER, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk / MERKEZ mah BERAT, DENİZKÖŞKLER, FATİH, TALİMHANE, ÇAYIR sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEYHAN sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-05 00:00:00 - 05:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1436., 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1442., 1451., 1452., 1506., 1507., 1508., 1509., 1510., 1511., CAMİ YOLU, GÜLBAHAR, HALKALI, ŞEHİT MURAT KARAYAZI sk / MAHMUTBEY mah ATLAS sk bölgelerinde 05/07/2026 00:00:00 - 05/07/2026 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-05 00:00:00 - 05:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2664., ATLAS, TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 05/07/2026 00:00:00 - 05/07/2026 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-05 08:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 415., 426., 428., 435., 436., 437., 438., 439., 440., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 05/07/2026 08:00:00 - 05/07/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, MÜNİR NURETTİN SELCUK, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2243., 2244., AYRANCI, BANU, BİLGİN, GÜLTEPE, KİRAZ, NADİDE, NADİR, NEDİM, NİGAR, NİL, TANER, UĞUR MUMCU, VİŞNE sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2239., 2241., GAMZE, GÜNEY, KAYA, KÖPRÜ YOLU, NADİDE, NADİR, NEDİM, NİGAR, VİŞNE, YILMAZ, YUVA, İKLİM sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ESENEVLER ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), BASMACI ABDİ EFENDİ, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, ESENEVLER, SADETTİN HEPER, SİLAHTARAĞA, VATAN sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 10:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA, ARNAVUTKÖY DERE, AYGÜL, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DERE ÇIKMAZI, DULKADİROĞULLARI, ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA, FRANCALACI, GİRGİN, KAMACI, KİREÇHANE, MUMHANE, SATIŞMEYDANI, SEBZECİ BAYRAM, SEKBANLAR, SUCUBAHÇESİ, TAYYARECİ SUPHİ, TEKKECİ, ÜVEZ sk / KURUÇEŞME mah ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, YEŞİLPINAR sk bölgelerinde 06/07/2026 10:00:00 - 06/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 10:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah CÖMERT sk bölgelerinde 06/07/2026 10:00:00 - 06/07/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KIŞLA sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KADİR sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 10:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah KARAKURUM sk / BÜLBÜL mah KAPANCA, KILBURNU, MISIR BUĞDAYI, SERDAR ÖMERPAŞA, TURAN, YENİ KAFA sk / ÇUKUR mah KARAKURUM, MERMER sk bölgelerinde 06/07/2026 10:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah D-100 KARAYOLU, E5 LONDRA ASFALTI, HÜRRİYET, SEDAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 19 MAYIS, ATASOY, AVCI 1, AĞIRTAŞ, BEYAZIT, CUMHURİYET, ESENTEPE, FEZA 1, GÜLBAHÇE, HÜLYA 1, KAHRAMAN MEHMETÇİK, KENAN, KOCATEPE 1, MİMARSİNAN 1, PİRAMİT, SARP 1, SUDİ ÖZKAN, TEMALTI, TUĞBA 1, UZUN 1, ÇEŞMEDERE, ÖZGÜL, İKLİM, İLKAY 1, İLKNUR 1, İPEKYOLU, İSTASYON, ŞAFAK 2 sk / KAMİLOBA mah 19 MAYIS, ATABERK, ATASAY, AYDINLAR 1, BAHÇE 1, BAĞLAR, BAĞLI, BURAK 1, CAMİ 3, CAN 1, CUMHURİYET, DUYGU 1, ERDEM 3, ERÇİN, FIRTINA 1, GÖKMEN, GÜLBAHAR, GÜLŞAH, GÜNGÜZELİ, GÜZELÇAM, KAMİLBEY, LALELİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MÜGE, MİLLETİM, NESRİN, NUR 1, NURSEL 1, PARK, SAMYELİ, SARE, SARGIN, SUDİ ÖZKAN, SÜMBÜL 1, TOPEL, TUTKU, VARDAR, YENİ OKUL, YILDIZ 1, ÇAKIL YOLU, ÇAMLI, ÇANKAYA, ÇAĞDAŞ 2, ÇEŞMEDERE , ÖMÜR 1, ÖZGÜR 1, ÖZNUR 1 sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 10:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, FERAH 2, GÜL 5, HAMİDİYE, HOŞ, KANAL, LALE 5, MERMER, MEYDAN, ORKİDE 1, PİRAYE, SAHİL 1, SÜNDÜZ, YELKEN 2, YİĞİT, ÇEŞME, ÇİÇEK 1, İSTANBUL, İSTİSNA sk bölgelerinde 06/07/2026 10:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:30:00 - 17:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, PEKMEZ DERESİ, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA, ÜRKMEZ sk / YAYLACIK mah BONCUK, BİRSİN ÇIKMAZI, BİTKİ, REZENE, YAĞIZ ÇIKMAZI sk / ÖRCÜNLÜ mah ÖZKAN sk bölgelerinde 06/07/2026 09:30:00 - 06/07/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 08:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce -NİNE HATUN mah 158. sk bölgelerinde 06/07/2026 08:00:00 - 06/07/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 08:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇ REİS mah sk / TURGUT REIS mah sk / TURGUT REİS mah 470. sk bölgelerinde 06/07/2026 08:00:00 - 06/07/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 08:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce -FATİH mah 246. sk bölgelerinde 06/07/2026 08:00:00 - 06/07/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 599., 604., GAZİ, KARADENİZ sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah FATİH sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1106., 1114., 1117., 1118., 1126. sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 12:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1104., 1121., 1123., 1166., 1167., 1168., 1169., BAĞLARÇEŞME, ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 149., 150., 174., ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 13:30:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1104., 1164., 1165., 1168., 1170., 1171., 1172., 1173., 1174., 1175., BAĞLARÇEŞME, ONDOKUZ MAYIS sk / FATİH mah 932., 933., 934., 935., 936., 937., 938., 947., 949., 950., 956., 958., BAHÇE YOLU sk / ÜÇEVLER mah BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 06/07/2026 13:30:00 - 06/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 08:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah FİL KÖPRÜSÜ sk / ESENTEPE mah DERYA, KARAKOLÜSTÜ , SİLAHTARAĞA sk / SAKARYA mah 3.BAŞAK, ATİK, KARAKOLÜSTÜ, SİLAHTARAĞA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk bölgelerinde 06/07/2026 08:00:00 - 06/07/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah SERİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, MEŞE sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:30:00 - 17:30:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgelerinde 06/07/2026 09:30:00 - 06/07/2026 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah MARMARA sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah DARÜLHADİS, HACI KADIN 1., HACI KADIN BOSTANI, MÜHENDİS, SARI BEYAZIT, TAVANLI ÇEŞME, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI, İMARET SABUNHANESİ, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah ABACI ÇEŞMESİ, KASNAKÇILAR, MEHMETPAŞA CAMİİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SARI BEYAZIT, SARI BEYAZIT CAMİİ, TAVANLI ÇEŞME, VEFA sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 07:30:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI sk / MERKEZ mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 06/07/2026 07:30:00 - 06/07/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 08:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÜZELTEPE, KOCATEPE sk bölgelerinde 06/07/2026 08:00:00 - 06/07/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ADANIR, ADAŞ, ASİL, AĞRI, BAHÇELER, BAYKARA, DENİZCİ, GERÇEK, KATİP, KEŞİF, MİSKET, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NEVBAHAR, ÜRETİM, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KOÇ sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -GÜNEŞTEPE mah sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ADİL, ASİL, AĞAÇLI, BALABAN, DİCLE, HALİL GÜLTEKİN, HUZUR, IŞIK, KEŞİF, KUTSAL, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OKTAY, SEBLA, TALİP, TEZCAN, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 10:00:00 - 14:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FINDIK, ÇAMLIK sk bölgelerinde 06/07/2026 10:00:00 - 06/07/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 11:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah PINAR, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk bölgelerinde 06/07/2026 11:00:00 - 06/07/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA, GÖRKEM, SANAYİ sk / YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYAYLA, BAKKAL, DURMAZ, GÜLER, KÖŞE, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SEZEN, YAVUZ sk / ÇAĞLAYAN mah FEVZİ ÇAKMAK, KAYABAŞI, SAHRA, TAFLAN, TÜRKAN, VATAN, ZUHAL sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, HATBOYU sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah MUTLU, ÖZEN sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 10:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.ENFES, 1.GÜR, 1.UFUK, 1306., 2.ÇİMEN, 3.AŞIK VEYSEL, UZAY, YASİN sk bölgelerinde 06/07/2026 10:00:00 - 06/07/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 10:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 701., 702., ERİK, FISTIK, KARADUT, KASIMPATI, KAZIM KARABEKİR, KÖKNAR, LEYLEK, SARDUNYA, ZERDALİ, ÜZÜM, İĞDE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 06/07/2026 10:00:00 - 06/07/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 11:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BAĞLAR, TÜRE sk bölgelerinde 06/07/2026 11:00:00 - 06/07/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 00:00:00 - 07:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 06/07/2026 00:00:00 - 06/07/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 00:00:00 - 07:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk // ŞİŞLİ ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 06/07/2026 00:00:00 - 06/07/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 00:00:00 - 07:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / MASLAK mah AHİ EVRAN, BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 06/07/2026 00:00:00 - 06/07/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -DEMİRCİKÖY mah sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2382., 2388/2., 2389., 2390., 2391., 2392., 2393., 2398., 2399., 2400., 2403/1., 2850., 2850/3., 2850/5., 2854. sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2380., 2381., 2381/1., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/1., 2386/2., 2387., 2388/3., 2391., C-1, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2381., 2382., 2385., 2386/1., 2386/3., 2389., 2389/1., 2389/2., 2390., 2390/1., 2390/2., 2391., 2393/1., 2424., C-1, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., GAZİ, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1352., OKUL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., GAZİ, OKUL sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2263., 2273., 2275., ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 06/07/2026 09:00:00 - 06/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 10:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2171., C sk bölgelerinde 06/07/2026 10:00:00 - 06/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-07-06 10:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2162., 2163., 2164., 2165. sk bölgelerinde 06/07/2026 10:00:00 - 06/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.