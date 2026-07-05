Şişli’de uyuşturucu operasyonu: 239 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Temmuz tarihinde Şişli ilçesindeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 222 kilo 150 gram sıvı metamfetamin, 17 kilo katı metamfetamin, 8 kilo 150 gram aseton ve 11 kilo 750 gram toz katkı maddesi ele geçirildi.