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Şişli’de uyuşturucu operasyonu: 239 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şişli’de uyuşturucu operasyonu: 239 kilo uyuşturucu ele geçirildi

14:095/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
IHA
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Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Şişli’de düzenlenen operasyonda toplam 239 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Temmuz tarihinde Şişli ilçesindeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 222 kilo 150 gram sıvı metamfetamin, 17 kilo katı metamfetamin, 8 kilo 150 gram aseton ve 11 kilo 750 gram toz katkı maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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