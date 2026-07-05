Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı: Maaşı gündem oldu

Mert Hakan Yandaş, bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Sarı lacivertliler, Tahkim Kurulu'na giderek kararın bozulmasını istemişti. Bunun üzerine Tahkim Kurulu, TFF yetkililerinin incelemelerinin devam edeceğine oybirliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.

İsmail Kartal'ın 'kalsın' talebine olumlu yaklaşan Fenerbahçe yönetimi Mert Hakan Yandaş ile ilgili kararını verdi. HT Spor'un haberine göre Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yandaş, Fenerbahçe'den asgari ücret alacak. Yandaş böylece 4 büyüklerde asgari ücret alan ilk oyuncu oldu.