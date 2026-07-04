Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake ile ilgili olay Galatasaray iddiası

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı dünya yıldızı Nathan Ake hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Hollandalı savunmacının sarı-lacivertlilere imza atmadan önce Galatasaray’a da teklif edildiği öne sürüldü.
Fenerbahçe’nin büyük ses getiren transfer hamlesi Nathan Ake, imzaların atılmasının ardından tartışmaları da beraberinde getirdi.
Spor camiasında geniş yankı uyandıran transfer sürecine dair konuşan Ali Naci Küçük, dikkat çekici detaylar paylaştı. Küçük, yıldız oyuncunun İlkay Gündoğan aracılığıyla Galatasaray’a da önerildiğini ancak sarı-kırmızılı cephenin bazı soru işaretleri nedeniyle bu ismi rafa kaldırdığını iddia etti.
Transferin perde arkasına dair konuşan Küçük, Ake’nin yeteneğinden ziyade sağlık durumunun belirleyici olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:
"Nathan Ake, İlkay Gündoğan üzerinden Galatasaray'a da teklif edilmiş bir oyuncu. Fakat sakatlık geçmişi epey kabarık bir oyuncu. Ake için, ‘Her maç sahada olur diyemeyiz’ tarzında bir rapor veriliyor. Tecrübeli bir oyuncu. Hayırlı olsun."