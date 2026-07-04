Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake ile ilgili olay Galatasaray iddiası

"Nathan Ake, İlkay Gündoğan üzerinden Galatasaray'a da teklif edilmiş bir oyuncu. Fakat sakatlık geçmişi epey kabarık bir oyuncu. Ake için, ‘Her maç sahada olur diyemeyiz’ tarzında bir rapor veriliyor. Tecrübeli bir oyuncu. Hayırlı olsun."