Fenerbahçe'ye flaş gelir! O ismin transferinden pay alacak

Diego Rossi'nin Monterrey'e transferinden Fenerbahçe de pay alacak. Sözcü'nün Athletic'ten aktardığı habere göre Monterrey, Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew'e 8 milyon dolar ödeyecek. Buna göre Fenerbahçe, Rossi'nin Monterrey'ye transfer olmasından dolayı 1.2 milyon dolarlık bir pay alacak.