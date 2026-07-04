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Fenerbahçe'ye flaş gelir! O ismin transferinden pay alacak

Fenerbahçe'ye flaş gelir! O ismin transferinden pay alacak

17:174/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
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Diego Rossi ve Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.
Diego Rossi ve Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye, eski futbolcusu Diego Rossi transferinden pay gelecek. İşte detaylar...

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi, kariyerine Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu. 3 sezondur formasını giydiği Columbus Crew'den ayrılan Rossi, Monterrey'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Diego Rossi'nin Monterrey'e transferinden Fenerbahçe de pay alacak. Sözcü'nün Athletic'ten aktardığı habere göre Monterrey, Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew'e 8 milyon dolar ödeyecek. Buna göre Fenerbahçe, Rossi'nin Monterrey'ye transfer olmasından dolayı 1.2 milyon dolarlık bir pay alacak.

Fenerbahçe, Rossi'nin Columbus Crew'e transferinden 5.630.000 dolar bonservis bedeli ve 1 milyon dolar bonus alırken, Monterrey'e satışından sonra ise yüzde 15 pay ile 1.2 milyon doları kasasına koydu.

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