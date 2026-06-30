Komşuları bile taşınmak zorunda bıraktı: Pis koku ihbarında şoke eden manzara

Aşırı bir koku vardı ve komşularım bu nedenden dolayı çok rahatsızlardı. Hatta iki gün önce bir kiracı komşumuz dayanamayıp başka bir semte taşındı. Savcılık kararıyla eve girilip kedilerin bakımsız olduğu anlaşıldı ve yetkililer alıp götürdü. Binayı havalandırıyoruz, ev de temizlenirse bu kokudan ebediyen kurtulacağımızı düşünüyoruz."Olayla ilgili tutanak tutulurken, çevreye ağır koku yayan dairenin temizlenmesi için çalışama başlatılacak.