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Düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi: Üç yaralı

Düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi: Üç yaralı

00:3326/06/2026, Cuma
DHA
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Yaralılara ilk müdahale salonda yapıldı.
Yaralılara ilk müdahale salonda yapıldı.

Bolu'da bir düğün salonunda merasim sırasında gelin ve damat tarafları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavgada damat ile birlikte toplam üç kişi yaralandı.

Bolu’da, bir düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Olay, saat 23.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün merasimi sırasında gelin ve damat tarafları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavgada yaralanan damat ile birlikte toplam 3 kişiye ilk müdahale salonda yapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



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