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Bolu’da yabani salep toplayan 3 kişiye rekor ceza: 2 milyon 97 bin TL

Bolu’da yabani salep toplayan 3 kişiye rekor ceza: 2 milyon 97 bin TL

17:1523/06/2026, Salı
IHA
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4,5 kilogram yabani salebe, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere el konuldu.
4,5 kilogram yabani salebe, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere el konuldu.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde toplanması yasak olan 4,5 kilogram yabani salep toplayan 3 kişiye, ’biyoçeşitliliği tahrip etmek’ suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası kesildi.

Bolu Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma birimi, ilçeye bağlı Çamlık köyü arazisinde koordineli denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında arazideki 3 şahsın, doğadan koparılması ve toplanması kesinlikle yasak olan yabani salep soğanı topladığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından, şahısların topladığı 4,5 kilogram yabani salebe, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere el konuldu.

Kişi başı 699 bin TL ceza

Olayın ardından bölgeye sevk edilen DKMP ekipleri tarafından şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. 3 şahsa, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesinde yer alan "Biyoçeşitliliği Tahrip Etmek" suçundan kişi başı 699 bin 245 TL olmak üzere, toplamda 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edildi.



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