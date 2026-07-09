Anne baba ve ağabeyini öldüren sanık: Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Avcı hakkında annesine, babasına ve ağabeyine karşı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.





Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2'nci duruşmaya, tutuklu sanık Mert Avcı, müştekiler ve avukatlar katıldı. İlk duruşmada savunma yapmayan tutuklu sanık bu kez savunma yaptı. Eşiyle aralarında sorun olduğu için ailesinin yanına geldiğini söyleyen Avcı, “Sanal oyundan para kazandım ve eşim buna sıcak bakmıyordu. O yüzden tartıştık. Olay tarihinde borcum yoktu. Bir yakınım Bitcoin ile para kazanıyordu ve para transferleri benim banka hesabım üzerinden ilerliyordu. Bu iş battı. Bu yüzden aralarında illegal insanların da bulunduğu kişiler beni sorumlu tuttu. Eşimin ve çocuğumun güvende olduğunu düşünmediğim için onların isimlerini paylaşamıyorum" ifadelerini kullandı.





Üzerine atılı suçlamaları reddeden Avcı, “Kolonya ve pamuğu eşim istediği için eldivenleri ise zeytin toplamak için aldım. Onlar benim annem, babam, ağabeyim. Olayın bana nasıl kaldığını anlamıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ağabeyimin yaptığını da düşünmüyorum. Ben askerde bile atış talimi yapmadım. İnternet geçmişindeki aramalarım bebekleri uyutmak içindi" diye konuştu.