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TÜİK dünyaya oranla Türkiye nüfusunu açıkladı: Listede kaçıncı sıradayız?

TÜİK dünyaya oranla Türkiye nüfusunu açıkladı: Listede kaçıncı sıradayız?

11:36, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:50, 09/07/2026, Perşembe
DHA
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TÜİK dünyaya oranla Türkiye nüfusunu açıkladı: Listede kaçıncı sıradayız?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğunu açıkladı. Hindistan’ın zirvede yer aldığı listede 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 18. sırada yer alan Türkiye'nin çocuk, genç ve yaşlı nüfus analizleri haberimizde.

TÜİK, Dünya Nüfus Günü bültenini yayımladı. Buna göre; Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre, 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu tahmin edildi.


En fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi ile Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi.

Bu 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu.

TÜİK, Dünya Nüfus Günü bültenini yayımladı. Buna göre; Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre, 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu tahmin edildi. En fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi ile Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu.

Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişi ile 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu. 

Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişi ile 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu.&nbsp;

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu.


Bu ülkeyi yüzde 53,3 ile Nijer ve yüzde 53 ile Somali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 12,9 ile Güney Kore oldu.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,3 ile Nijer ve yüzde 53 ile Somali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 12,9 ile Güney Kore oldu.

Bu ülkeyi yüzde 14 ile Japonya, yüzde 14,4 ile Singapur izledi. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında yüzde 29,3 oldu.


Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 24,8 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü. 

Bu ülkeyi yüzde 14 ile Japonya, yüzde 14,4 ile Singapur izledi. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında yüzde 29,3 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 24,8 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.&nbsp;

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUS ORANI AB ÜLKELERİNDEN YÜKSEK


Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 22,3 ile İrlanda, yüzde 20,3 ile İsveç ve yüzde 19,9 ile Fransa olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 14,6 ile İtalya, yüzde 15,5 ile Malta ve yüzde 15,6 ile Portekiz oldu.


Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 24,8 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUS ORANI AB ÜLKELERİNDEN YÜKSEKAvrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 22,3 ile İrlanda, yüzde 20,3 ile İsveç ve yüzde 19,9 ile Fransa olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 14,6 ile İtalya, yüzde 15,5 ile Malta ve yüzde 15,6 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 24,8 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE GÜNEY SUDAN


Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 23,3 ile Güney Sudan oldu.


Bu ülkeyi yüzde 23,1 ile Suriye, yüzde 22,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 8,8 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,1 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya izledi.


Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında yüzde 15,6 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,8 ile dünya genç nüfus ortalamasının altında olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE GÜNEY SUDANÜlkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 23,3 ile Güney Sudan oldu. Bu ülkeyi yüzde 23,1 ile Suriye, yüzde 22,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 8,8 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,1 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya izledi. Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında yüzde 15,6 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,8 ile dünya genç nüfus ortalamasının altında olduğu görüldü.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUS ORANI AB ÜLKELERİNDEN YÜKSEK


AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 13,5 ile İrlanda, yüzde 12,5 ile Fransa, yüzde 12 ile Danimarka olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,1 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya, yüzde 9,9 ile Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve Avusturya olduğu görüldü.


Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,8 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUS ORANI AB ÜLKELERİNDEN YÜKSEKAB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 13,5 ile İrlanda, yüzde 12,5 ile Fransa, yüzde 12 ile Danimarka olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,1 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya, yüzde 9,9 ile Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve Avusturya olduğu görüldü. Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,8 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE MONAKO


Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 36 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 30 ile Japonya, yüzde 25,1 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1,7 ile Katar oldu. Bu ülkeyi yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 2 ile Zambiya izledi. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında yüzde 10,4 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü.


AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 25,1 ile İtalya, yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 24,4 ile Yunanistan olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 14,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,8 ile Lüksemburg, yüzde 16,2 ile İrlanda olduğu görüldü. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE MONAKOÜlkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 36 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 30 ile Japonya, yüzde 25,1 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1,7 ile Katar oldu. Bu ülkeyi yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 2 ile Zambiya izledi. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında yüzde 10,4 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü.AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 25,1 ile İtalya, yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 24,4 ile Yunanistan olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 14,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,8 ile Lüksemburg, yüzde 16,2 ile İrlanda olduğu görüldü. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE ÇAD


Ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 5,94 çocuk ile Çad oldu. Bu ülkeyi 5,91 çocuk ile Somali ve 5,90 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,75 çocuk ile Güney Kore oldu. Bu ülkeyi 0,96 çocuk ile Singapur ve 1,00 çocuk ile Ukrayna izledi. Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2025 yılında 2,24 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,42 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.


TOPLAM DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU AB ÜLKESİ BULGARİSTAN


AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 1,74 çocuk ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 1,71 çocuk ile Romanya ve 1,64 çocuk ile Fransa izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,11 çocuk ile Malta oldu. Bu ülkeyi 1,21 çocuk ile İtalya, 1,22 çocuk ile Litvanya izledi. 

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE ÇADÜlkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 5,94 çocuk ile Çad oldu. Bu ülkeyi 5,91 çocuk ile Somali ve 5,90 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,75 çocuk ile Güney Kore oldu. Bu ülkeyi 0,96 çocuk ile Singapur ve 1,00 çocuk ile Ukrayna izledi. Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2025 yılında 2,24 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,42 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.TOPLAM DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU AB ÜLKESİ BULGARİSTANAB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 1,74 çocuk ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 1,71 çocuk ile Romanya ve 1,64 çocuk ile Fransa izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,11 çocuk ile Malta oldu. Bu ülkeyi 1,21 çocuk ile İtalya, 1,22 çocuk ile Litvanya izledi.&nbsp;
Başlıklar :Türkiye İstatistik KurumuTÜİKTürkiyeFransaJaponya
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