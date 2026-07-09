TÜİK, Dünya Nüfus Günü bültenini yayımladı. Buna göre; Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre, 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu tahmin edildi.





En fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi ile Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi.

Bu 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu.