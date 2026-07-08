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Finansal Kurumlar Birliği’nin Genel Sekreteri Selahattin Süleymanoğlu oldu

Finansal Kurumlar Birliği’nin Genel Sekreteri Selahattin Süleymanoğlu oldu

17:04, 08/07/2026, Çarşamba
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Finansal Kurumlar Birliği’nin Genel Sekreteri Selahattin Süleymanoğlu oldu
Finansal Kurumlar Birliği’nin Genel Sekreteri Selahattin Süleymanoğlu.

Finansal Kurumlar Birliği, Genel Sekreterlik görevine bankacılık ve finans sektörünün deneyimli isimlerinden Selahattin Süleymanoğlu atandı. Yaklaşık 35 yıllık meslek hayatında banka, faktoring ve finansal kuruluşlarda üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Süleymanoğlu, FKB’nin yeni Genel Sekreteri olarak görevine başladı.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Genel Sekreterlik görevine bankacılık ve finans sektörünün deneyimli yöneticilerinden Selahattin Süleymanoğlu atandı. Yaklaşık 35 yıllık mesleki kariyeri boyunca banka, faktoring ve finansal kuruluşlarda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan ve Türkiye’nin ilk katılım esaslı faaliyet gösteren faktoring şirketinin Kurucu Genel Müdürü olan Süleymanoğlu, FKB çatısı altında banka dışı finans sektörünün gelişimine yönelik çalışmalara liderlik edecek.

Finans sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimiyle Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreterliği görevine başlayan Selahattin Süleymanoğlu’nun, Birliğin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerinin gelişimine yönelik çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Selahattin Süleymanoğlu, yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Finans Bölümü’nde tamamladı. 1990 yılında bankacılık kariyerine müfettiş yardımcısı olarak başlayan Süleymanoğlu, T. Emlak Bankası’nın çeşitli şubelerinde müdürlük yaptıktan sonra Karadeniz Bölge Baş Müdürlüğü görevini yürüttü. 2001 yılında T. Halk Bankası’na geçen Süleymanoğlu; kurumsal bankacılık, risk takip tasfiye, operasyon, risk yönetimi, iç kontrol, hazine yönetimi, uluslararası bankacılık ve insan kaynakları alanlarında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Görev süresi boyunca Halkbank’ın yurt dışındaki iştiraklerinden Halkbank Beograd’da Yönetim Kurulu Başkanı ve yurtiçi iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Süleymanoğlu, aynı zamanda bir dönem İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve 12 yıl boyunca da Halkbank Spor Kulübü Başkanlığı’nı yürüttü.

2019 yılında Halk Faktoring A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak görev yapan Süleymanoğlu, daha sonra Ortak Finans Katılım Faktoring A.Ş.’de Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ile Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekilliği görevlerini de üstlendi.

Başlıklar :Finansal Kurumlar BirliğiSelahattin SüleymanoğluYöneticilik
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