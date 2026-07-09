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Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Ankaralı Necla için Arif Verimli'den dikkat çeken değerlendirme

Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Ankaralı Necla için Arif Verimli'den dikkat çeken değerlendirme

10:47, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:51, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Ankaralı Necla için Arif Verimli'den dikkat çeken değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen, yaptığı son açıklamalarla yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'a duygusal bir çağrıda bulunan Özmen, gözyaşları içinde, "Dünyanın en güçlü liderlerinden birisin ama öz kızına sahip çıkmadın" sözlerini kullandı. Yaşananların ardından Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli de sosyal medya üzerinden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Özmen'in davranışlarına sebep olan rahatsızlığı açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'a olan fiziksel benzerliğiyle de sık sık gündeme gelen Necla Özmen, Trump'ın biyolojik kızı olduğu yönündeki iddiasıyla uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyor.


Özmen, Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne sürerek hukuki süreç başlattığını açıklamış, Trump'a babalık davası açtığını ve ABD'deki yetkili makamlara da başvuruda bulunduğunu iddia etmişti.


TRUMP'A YAPRAK SARMA VE BAKLAVA


NATO Zirvesi sırasında Trump ile görüşmeyi arzuladığını dile getiren Özmen, ABD Başkanı'nın kendisini kabul etmesi halinde ona yaprak sarma ve baklava ikram etmek istediğini de söylemişti.



ABD Başkanı Donald Trump'a olan fiziksel benzerliğiyle de sık sık gündeme gelen Necla Özmen, Trump'ın biyolojik kızı olduğu yönündeki iddiasıyla uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyor.Özmen, Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne sürerek hukuki süreç başlattığını açıklamış, Trump'a babalık davası açtığını ve ABD'deki yetkili makamlara da başvuruda bulunduğunu iddia etmişti.TRUMP'A YAPRAK SARMA VE BAKLAVANATO Zirvesi sırasında Trump ile görüşmeyi arzuladığını dile getiren Özmen, ABD Başkanı'nın kendisini kabul etmesi halinde ona yaprak sarma ve baklava ikram etmek istediğini de söylemişti.

ARİF VERİMLİ’DEN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME


Yaşanan gelişmelerin ardından Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Özmen'in durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.


Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya paylaşımında Necla Özmen'in yaşadığı durumun "sanrı" olduğunu belirterek, "Yalnız ben bu kadıncağıza çok üzülüyorum. Bu bir sanrıdır. Trump ola ki DNA testi yaptırsa ve sonucu biyolojik kızı olmadığını gösterse bile buna inanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ARİF VERİMLİ’DEN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMEYaşanan gelişmelerin ardından Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Özmen'in durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya paylaşımında Necla Özmen'in yaşadığı durumun "sanrı" olduğunu belirterek, "Yalnız ben bu kadıncağıza çok üzülüyorum. Bu bir sanrıdır. Trump ola ki DNA testi yaptırsa ve sonucu biyolojik kızı olmadığını gösterse bile buna inanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Verimli, Necla Özmen'in yaşadığı tabloyu "sanrılı bozukluk" olarak değerlendirdi.


Sürecin endişe verici boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Arif Verimli, "Kötü bir son olmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Verimli, Necla Özmen'in yaşadığı tabloyu "sanrılı bozukluk" olarak değerlendirdi.Sürecin endişe verici boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Arif Verimli, "Kötü bir son olmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :donald trumpnecla özmenarif verimliankara
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