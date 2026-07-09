Sürücüler dikkat: Yeni düzenlemeye göre iki hatayı yapanın ehliyeti iptal edilecek

Selçuklu’da Yaz Spor Okulları başladı

Selçuklu Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye'nin en kapsamlı spor organizasyonlarından biri haline gelen Yaz Spor Okulları, bu yıl da binlerce çocuğu sporla buluşturuyor. Yaz Spor Okulları bu yıl bir ilke daha imza atarak Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde de eğitim vererek kapsamını daha da genişletiyor.