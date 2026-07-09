Sürücüler dikkat: Yeni düzenlemeye göre iki hatayı yapanın ehliyeti iptal edilecek
09:10, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:15, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni kanun teklifiyle 2 hayati önem taşıyan hatayı yapan aday sürücülerin ehliyeti iptal edilecek.
TBMM'ye sunulan teklifte, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan ihlallere karşı daha caydırıcı adımlar atılması hedefleniyor.
Buna göre ehliyeti iptal edilen aday sürücüler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırmak, teorik ve direksiyon sınavlarını tekrar başarıyla geçmek zorunda kalacak.
Düzenlemenin yasalaşması halinde özellikle drift ve makas atma gibi riskli davranışlarda bulunan aday sürücüler için ehliyet iptali dönemi başlayacak.
Yetkililer, uygulamanın trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlamasını amaçlıyor.
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