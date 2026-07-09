Külliye'deki yemekte dünya liderlerine sunuldu: Osmanlı'dan NATO sofrasına uzanan asırlık lezzet

Başta Tonya olmak üzere Şalpazarı, Maçka, Vakfıkebir, Çaykara ve Hayrat ilçelerinde sürdürülen geleneksel üretim, Trabzon tereyağının bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri haline gelmesini sağladı. Üretimde katkı maddesi kullanılmaması, doğal yayla sütü ve geleneksel yayık yöntemlerinin korunması, ürünün karakteristik özelliklerini oluşturan temel unsurlar arasında gösteriliyor. Tonya tereyağı, 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.





Coğrafi işaret, ürünün kendine özgü üretim yöntemi ile yöreye bağlı özelliklerinin resmi olarak kayıt altına alınmasını sağlarken, Trabzon tereyağının ulusal ve uluslararası alandaki bilinirliğine de katkı sağladı. Osmanlı döneminde vilayet salnamelerinde de yer bulan Trabzon tereyağı, bugün ise diplomasi sofralarında Türkiye’nin gastronomi mirasını temsil ediyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen akşam yemeğinde taş fırın pidesiyle birlikte servis edilen, ana yemekte de kullanılan Trabzon tereyağı, yüzyıllardır Karadeniz yaylalarında süregelen üretim geleneğini dünya liderlerinin sofrasına taşıyarak, Türkiye’nin köklü mutfak kültürünün simgelerinden biri oldu.