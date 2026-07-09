Sinop’ta server değerinde hasat: Yok satıyor sipariş yağıyor

12 dönümlük alanda 10 bin fide ile üretim yaptıklarını ifade eden Kümeç, "İlk etapta 4 bin fide ile başladık. Zamanla bunu 10 bine çıkardık. Nihai hedefimiz ise 35-40 bin fideye ulaşmak. Bunun için gerekli yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Amacımız sadece yaban mersini üretmek değil, aynı zamanda istihdam sağlayarak Sinop ekonomisine katkıda bulunmak" dedi.