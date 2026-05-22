422 kahraman Türkiye'de: Sumud'un İsrail esareti bitti

Terör devleti İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 85'i Türk vatandaşı 422 aktivist Türk Hava Yolları'nın (THY) 3 özel uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait 3 ayrı uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

YARALI AKTİVİSTLER AMBULANSA ALINDI

Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı. Yaralı olan aktivistler, havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı. Karşılama töreninin ardından aktivistlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Siyonist İsrail, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenlemiş ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoymuştu.

ÇELİK: SOYKIRIMA KARŞI ASİL İNSANLAR AYAKTA

Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililerce karşılandı. Çelik burada yaptığı açıklamada "Bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına, soykırım şebekesine karşı durmak adına, insanlık adına bu yolculuğu gerçekleştirdiler ve insanlığın mesajını duyurdular" dedi. Türkiye tarafından gönderilen uçaklarla aktivistlerin ülkeye getirildiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Yaralılar var. Tek tek ambulanslarla taşınıyor. Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayakta tutmak adına, dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmeliyiz."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel de İsrail'in uluslararası sularda 3. kez uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret etti.

GAZZE'YE ULAŞAMAMANIN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ

Aktivist Abdülmecit Bahçivan, "Çok mutluyuz gururluyuz mümkün olduğu kadar ilerledik. 200 millere kadar ilerledik. İsrail' e insanlığımızı gösterdik. İsrail zulmünü herkese gösterdi. Şu an uçaktan inip de İsrail'in zulmüne uğramayan hiç kimse yok. Bunlardan ben sadece bir tanesiyim. Her arkadaş zulme uğradı. Gazze'ye ulaşamadık bunun üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.

Siyonist İsrail'den sistematik işkence

İnsan hakları ve hukuk örgütü Adalah avukatları ve gönüllü hukukçular, gözaltında tutuldukları süreçte yüzlerce aktivistle görüştü. Adalah’tan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının bilinçli şekilde şiddet uyguladığı vurgulandı. Saldırılar sonucu çok sayıda aktivist yaralandı, bunlardan 3’ü hastaneye kaldırıldı.

ELEKTROŞOKLA SALDIRDILAR

Görüşmelerde onlarca kişinin nefes almakta zorlandığı öğrenildi. Bu kişilerde kaburga kırığı şüphesi var. İsrail güçlerinin filo baskını sırasında ve aktivistlerin zorla nakledildiği askeri gemilerde plastik mermi kullandığı, sık sık elektroşok silahı ile saldırdığı aktarıldı. Gözaltındaki aktivistler saatler boyunca stres pozisyonunda tutuldu. Aktivistler liman içinde tamamen öne eğilmek zorunda bırakıldı. Gardiyanlar ise sırtlarına sert şekilde bastırdı.

BAŞÖRTÜLERİ ÇIKARTILDI

Gözaltındaki katılımcılar cinsel taciz ve onur kırıcı uygulamalara maruz bırakıldı. Bazı kadın aktivistler, başörtülerinin İsrail askeri tarafından zorla çıkarıldığını ifade etti. İsrail makamları, aktivistlerin adil yargılanma hakkını da sistematik biçimde ihlal etti. Hukuk ekibi ağır erişim engelleri nedeniyle tüm aktivistlerle görüşemedi.





GZT Editörü Ümmü Gülsüm Durmuş

Dövüp elektrik verdiler ateş açtılar

Filoda yer alan GZT Editörü Ümmü Gülsüm Durmuş, İsrail askerlerinin uluslararası sularda sivillere yönelik gerçekleştirdiği sistematik şiddet, işkence ve aşağılamayı anlattı. İsrail askerlerinin kadın erkek ayrımı yapmaksızın tüm aktivistleri hedef aldığını ifade eden Durmuş, birçok kişinin ağır şekilde yaralandığını söyledi. “Kaç tane arkadaşımın kolu kırıldı, kaburgaları zarar gördü. İnsanları yere yatırıp dövüyor, elektrik veriyorlar. Bir kişiye birkaç İsrail askeri birlikte saldırıyordu” dedi. Kendisinin de fiziksel saldırıya uğradığını belirten Durmuş, “İsrail askerleri göğsüme dizleriyle vurdu. Kollarımı ters çevirip işkence etti” diye konuştu.

Aktivistlerin gemide tutulduğu 2 gün boyunca İsrail askerlerinin geceleri baskın yaptığını kaydeden Durmuş, “Gecenin bir vakti gelip ateş açıyorlar. Plastik mermilerle arkadaşlarımızı yaraladılar. Ses bombaları attılar. Hiçbir olay yokken bile sürekli saldırıyorlardı” ifadelerini kullandı. Durmuş, İsrail hapishanesinde ise gece koğuşlara köpeklerle girildiğini söyledi.





Kaburgalarımı kırdılar nefes alamıyorum

Tunuslu aktivist Müheyb Snoussi : “Kaburgalarımı kırdılar, nefes almakta zorlanıyorum. Hapishanede tekmelendik, kemiklerimizi kırdılar ve akıl almaz işkence gördük. Bunların hepsi Filistinli esirlerin her gün maruz kaldığı şeyler. Filistin halkının mücadelesinde onların yanındayız ve Filistin’in özgürlüğü için haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Tunç Yılmaz : “Hapishane gemide 1 saat buz gibi soğukta, 1 saat aşırı sıcakta tutulduk. Bize zarar vermek için ellerinden geleni yaptılar. Çok fazla yaralı vardı. Özellikle kameraların ve insanların görmediği alanlarda darp yaşanıyordu. Kıyafet değiştirme gibi noktalarda kimsenin görmediği anlarda saldırıyorlardı. Büyük gemiye de tekme tokatlarla girdik.”



