Ömer Çelik: Kardeşlerimiz, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına bu yolculuğu gerçekleştirdiler

20:1021/05/2026, Perşembe
DHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 85'i Türk vatandaşı 422 aktivist Türk Hava Yolları'nın 3 özel uçağıyla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Buradaki bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına bu yolculuğu gerçekleştirdiler. İnsanlığın mesajını oraya duyurdular. Orada bir takım zulümlere de uğradılar, ama o güçlü mesajı sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından el konulduktan sonra Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'nden çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na getirildi. İşlemleri tamamlanan 85'i Türk vatandaşı olan 422 aktivist Türk Hava Yolları'na ait Ramon Havalimanı’ndan havalanan 3 ayrı uçakla İstanbul'a getirildi.

'BURANIN VERDİĞİ MESAJI BÜTÜN DÜNYA ANLAMALI'

İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik,
"İnsanlık filosu; insanlığın sesini, adaletini, Gazze'ye olan ilgisini duyurmak için ortaya çıktı. Buradaki bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına bu yolculuğu gerçekleştirdiler. İnsanlığın mesajını oraya duyurdular. Orada bir takım zulümlere de uğradılar, ama o güçlü mesajı sürdürmeye devam ediyorlar.
Bugün devletimizin gönderdiği uçaklarla birlikte buraya geldiler. Yaralılar var, onlar ambulanslarla buradan götürülüyor. Bu tablo bile şunu gösteriyor; insanlık haysiyeti ve onuru adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı, bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir bütün olarak hareket etmelidir"
dedi.




