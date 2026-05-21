Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'a geldi: Yaralı aktivistler tedavi edilecek

18:3821/05/2026, Perşembe
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan ve İsrail'den kalkan 3 uçak İstanbul'a geldi. Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı.

Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 ayrı uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.



Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı.



Yaralı olan aktivistler, havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı.



Karşılama töreninin ardından aktivistlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gitmesi bekleniyor.



