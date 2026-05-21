Sumud aktivisti Avila işkence ve ablukayı Yeni Şafak'a anlattı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının “ateşkes” söylemlerine rağmen devam ettiğini belirten Avila, bölgede ölümün ve kuşatmanın sürdüğünü söyledi. Gazze’ye yardım götürme misyonunun kişisel değil insani bir görev olduğunu ifade eden Avila, “Biz bu misyonu kendimiz için yapmıyoruz. Gazze’de gerçek bir ateşkes olmadığı için yapıyoruz” dedi. Son yedi ay içerisinde yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğünü vurgulayan Avila, “İnsanlar hala öldürülüyor. Ateşkesin olduğu son yedi ayda 800’den fazla insan dronlarla, tanklarla, tüfeklerle, her türlü silahla ve bombalarla öldürüldü. Yardımlar hala engelleniyor. İnsanlar Gazze’de kolayca tedavi edilebilecek hastalıklardan ölüyor” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Gazze’nin büyük bölümünü kontrol altına aldıklarını açıkça ilan ettiğini belirten Avila, bunun yalnızca askeri bir işgal değil aynı zamanda küresel sermaye destekli bir sömürü projesi olduğunu söyledi. Avila, “Netanyahu televizyonlarda Gazze’nin yüzde 60’ından fazlasını kontrol altına aldığını söyleyerek övünüyor. Geleceğe dair planları ise o bölgenin Netanyahu ve Donald Trump gibi savaş suçluları tarafından, büyük teknoloji şirketleri tarafından ve savaşlardan kâr eden askeri-endüstriyel kompleks tarafından yönetilmesi” dedi.

“İSRAİL SİYONİZMİNİ DURDURMAK TARİHSEL GÖREV”

Filistin meselesinin yalnızca bölgesel bir kriz olmadığını söyleyen Avila, mücadeleyi küresel bir adalet ve insanlık mücadelesi olarak tanımladı. “Benim düşüncelerim her zaman bu kuşağın önündeki büyük tarihsel görevle ilgili” diyen Avila, İsrail siyonizminin ve ABD emperyalizminin durdurulması gerektiğini ifade etti. “Bizim görevimiz sadece Filistin halkına karşı değil, insanlığa ve yeryüzündeki yaşama karşı da bir sorumluluktur” ifadelerini kullanan Avila, İsrail’in uluslararası hukuk tanımayan saldırılarının tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.

“FİLOYA YAPILANLAR FİLİSTİNLİLERE YAPILANLARIN KÜÇÜK BİR KISMI”

İsrail’in filoya yönelik saldırısının bilinçli ve organize olduğunu vurgulayan Avila, aktivistlerin tamamen şiddetsiz bir misyon yürüttüğünü söyledi. “Bu misyon uluslararası hukuk tarafından korunuyor ama onlar bizi durdurmaya çalışarak uluslararası hukuku ihlal ediyor” diyen Avila, İsrail askerlerinin kullandığı mühimmatın niteliğinin dahi bilinmediğini ifade etti. “2010’da Mavi Marmara’da 10 kişiyi şehit ettiler ve biz şu anda katılımcılarımızın fiziksel güvenliğinden ciddi şekilde endişe duyuyoruz” diyen Avila, filoda bulunan aktivistlere yönelik saldırının aslında Filistin halkına yıllardır uygulanan sistematik şiddetin küçük bir örneği olduğunu belirtti. İsrail askerlerinin saldırı anında ateş etmesine de değinen Avila, “Videolarda da gördüğünüz gibi insanlar hiçbir şekilde karşılık vermiyor. Bu durum İsrail’in korkaklığını ve insanların haklarını ihlal etmek üzere nasıl eğitildiklerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“İŞKENCE ÇIĞLIKLARINI HER GÜN DUYDUK”

Avila, alıkonulduğu Sumud Filosu’nun Gazze misyonunda İsrail tarafından ağır işkenceye maruz bırakıldığını da anlattı. İsrail güçlerinin 22 teknedeki 181 kişiyi kaçırdığını söyleyen Avila, kendisi ve Filistinli aktivist Saif Abu Keskek’in özellikle hedef alındığını belirtti. “179 kişiyi Girit’te bıraktılar ama beni ve Saif’i işgal altındaki Filistin’e, Aşkelon’a götürdüler” diyen Avila, iki gün boyunca teknede ağır fiziksel saldırıya uğradıklarını söyledi. “Dayak nedeniyle iki kez bayıldım” ifadelerini kullanan Avila, daha sonra İsrail iç istihbarat birimi Şabak’ın tesisine götürüldüklerini anlattı. Şabak tesislerinde sistematik işkence sesleri duyduklarını belirten Avila, “Her gün Filistinlilerin işkence seslerini duyuyorduk. Gardiyanlar onların çığlıklarına ‘şarkı söylüyorlar’ diyordu. Ve sıranın bana geleceğini, bunu yasal olarak yapabileceklerini ifade ediyorlardı” dedi. İsrailli görevlilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyen Avila, “Bana yönelttikleri beş suçlamanın her birinin 20 yıl hapis cezası gerektirdiğini söylediler. Haklarımın tamamen yok sayılacağını, işkence görebileceğimi hatta idam edilebileceğimi söylediler” ifadelerini kullandı. 10 gün boyunca neredeyse kesintisiz sorguya çekildiğini anlatan Avila, gözleri bağlı şekilde taşındığını, sürekli kelepçeli tutulduğunu ve hücre hapsine maruz bırakıldığını söyledi.

“ANNEMİN ÖLDÜĞÜNÜ SERBEST BIRAKILINCA ÖĞRENDİM”

Serbest bırakıldıktan sonra annesinin ölüm haberini aldığını anlatan Avila, bunun yaşadığı en ağır travmalardan biri olduğunu söyledi. İsrailli görevlilerin günler boyunca annesi hakkında “Anneni bir daha göremeyeceksin” gibi tehditkâr ifadeler kullandığını belirten Avila, bunun psikolojik baskının parçası olduğunu düşündüğünü ifade etti. “Serbest kaldıktan sonra Sina Çölü’nde bırakıldım ve Kahire’ye gitmeye çalışıyordum. Şoförün telefonundan eşime mesaj atmak için Instagram’a girdim. İlk karşıma çıkan şey annemle ilgili haber oldu” diyen Avila, yaşadığı yıkımı şu sözlerle anlattı: “Bu benim için yıkıcıydı. Bana yaptıkları fiziksel işkencelerden çok daha ağırdı.” Filistinli tutukluların her gün benzer acılar yaşadığını vurgulayan Avila, Gazze’de görev yapan Doktor Husam Ebu Safiye’nin annesini cezaevindeyken kaybettiğini hatırlatarak, “Cenazesine gidemedi, ona veda edemedi” dedi.

“TÜRKİYE FİLİSTİN DAYANIŞMASININ EN ÖNEMLİ MERKEZİ”

Türkiye’nin Filistin dayanışmasındaki rolüne özel vurgu yapan Avila, Türk halkının vicdanını ve mücadele iradesini övdü. “Gazze ablukasını kırmak için yapılan deniz misyonlarında en fazla tekneyi sağlayan ülke Türkiye oldu” diyen Avila, filoya en fazla katılımcıyı gönderen ülkenin de Türkiye olduğunu söyledi. 16 yıl önce düzenlenen Mavi Marmara Baskını saldırısında hayatını kaybeden 10 şehidi hatırlatan Avila, Türkiye’nin siyonizme karşı mücadelenin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye’de boykotlara ve protestolara katıldığını ifade eden Avila, ailelerin organize ettiği eylemlerden etkilendiğini söyledi. Türkçe olarak öğrendiği sloganı da paylaşan Avila, “Katil İsrail, Filistin’den defol” dedi.

“MÜCADELE BİTMEDİ, SUMUD DEVAM EDECEK”

Sumud hareketinin yalnızca deniz misyonlarından ibaret olmadığını söyleyen Avila, mücadeleyi küresel ölçekte sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti. İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının cezasız bırakıldığını belirten Avila, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran’a yönelik saldırılara dikkat çekti. ABD’nin de Latin Amerika’da baskı politikalarını sürdürdüğünü söyleyen Avila, “Dünyanın ve gezegendeki yaşamın tehlikede olduğunu görüyoruz. Bu yüzden harekete geçmek zorundayız” dedi. Gazze’ye ulaşmaya çalışan kara konvoyunun Libya üzerinden Refah Sınır Kapısı’na ilerlemeye çalıştığını belirten Avila, tüm misyonlarının engellense bile mücadelenin süreceğini söyledi. “Bugün dünyadaki 8 milyar insanın daha iyi bir toplum için ayağa kalkması, örgütlenmesi ve birlikte hareket etmesi gerekiyor” diyen Avila, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Oraya gitmemizin tek nedeni Gazze’de yaşananlar. Güvenlik isteseydik bu misyona hiç katılmazdık. Güvenlik önemlidir ama insanların onurlu ve barış içinde yaşama hakkından daha önemli değildir. Biz güvenlik aramak için değil, adalet aramak için gidiyoruz.”







